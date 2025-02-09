The Times: фильм о Принце не выйдет из-за протеста наследников

Эзра Эдельман, получивший премию «Оскар» за лучший документальный фильм O. J.: Made in America (2016), работал над лентой о гитаристе-виртуозе в течение пяти лет по заказу стримингового сервиса Netflix. Были использованы ранее не публиковавшиеся архивные материалы и более 70 интервью, включая некоторые, которые грозили нанести удар по репутации Принца. Миллионы долларов были потрачены за доступ кинематографистов к архиву звезды, однако фильм был запрещен к показу, поскольку наследники сочли его «недостаточно позитивным». В фильме уделяется много внимания его непростым отношениям с родителями, любовным связям и смерти его сына, о которой он не рассказывал долгие годы.