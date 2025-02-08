Кэмерон Диаз раскрыла причину, по которой на 10 лет пропала из кино

Звезда «Маски» и «Ангелов Чарли» призналась: она бросила актерскую карьеру из-за того, что устала от «неподобающего» поведения коллег по съемочной площадке. Об этом она рассказала в подкасте Skip Intro после своего возвращения на красные дорожки с фильмом «Снова в деле»: «Индустрия значительно изменилась. Нужно признать, что #MeToo изменило все. Раньше на съемочной площадке всегда был какой-нибудь парень, о котором ты думаешь: "Боже, он снова здесь". Всегда было много разных неприятных ситуаций, с которыми тебе просто приходилось мириться».