Кэмерон Диаз раскрыла причину, по которой на 10 лет пропала из кино

52-летняя Кэмерон Диаз давно и всерьез поставила карьеру в кино на паузу. До недавнего времени последними фильмами с ее участием оставались проекты 2014 года — комедии «Домашнее видео» и «Другая женщина», а также мюзикл «Энни». Долгое время считалось, что звезда решила посвятить себя семье и материнству. Но, как оказалось, об истинной причине столь радикального решения Кэмерон просто предпочитала не распространяться — и только сейчас раскрыла правду.
Звезда «Маски» и «Ангелов Чарли» призналась: она бросила актерскую карьеру из-за того, что устала от «неподобающего» поведения коллег по съемочной площадке. Об этом она рассказала в подкасте Skip Intro после своего возвращения на красные дорожки с фильмом «Снова в деле»: «Индустрия значительно изменилась. Нужно признать, что #MeToo изменило все. Раньше на съемочной площадке всегда был какой-нибудь парень, о котором ты думаешь: "Боже, он снова здесь". Всегда было много разных неприятных ситуаций, с которыми тебе просто приходилось мириться».
Кэмерон поделилась, что перед началом съемок «Снова в деле» к Кэмерон обратились сотрудники отдела кадров. Они обсудили стандарты поведения на площадке и рассказали об «анонимной горячей линии», куда можно позвонить в случае конфликтной или просто некомфортной ситуации. «Сейчас на площадке ты как женщина чувствуешь себя в полной безопасности. Я никогда не чувствовала этого до последнего фильма», — добавила звезда.
Впрочем, возвращаться к съемкам в полную силу Диаз не планирует. Она сделала исключение ради близкого друга и партнера по новому фильму Джейми Фокса. Ранее британский таблоид Daily Mail сообщал, что десятичасовые съемочные дни стали для Кэмерон «тяжелым бременем», так как она «ненавидит» находиться вдали от семьи.
Ранее стало известно, что Кэмерон Диаз получит рекордный гонорар за возвращение в кино.