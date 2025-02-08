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Брюс Уиллис столкнулся с серьезными последствиями деменции

СМИ: Актер утратил способность говорить
Брюс Уиллис
Брюс УиллисИсточник: Legion-Media.ru

Состояние здоровья Брюса Уиллиса продолжает ухудшаться — он перестал узнавать близких и, по последним данным, утратил способность говорить. Его дочь Румер ранее сообщала о стабильности его состояния, но теперь ситуация изменилась.

«Семья всегда рядом с ним, они поддерживают его как могут. Но болезнь продолжает отбирать у Брюса все больше», — сообщил инсайдер.

У Брюса три дочери и бывшая жена Деми Мур, которые активно поддерживают его. Младшая дочь Таллула готовится к свадьбе, и семья надеется, что актер сможет увидеть это событие. «Они всегда волнуются о том, сколько времени у них есть», — добавил анонимный источник.

Накануне Деми Мур высказалась об отношениях с Брюсом Уиллисом. Актриса призналась, что любит бывшего мужа.