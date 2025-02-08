Брюс Уиллис столкнулся с серьезными последствиями деменции

У Брюса три дочери и бывшая жена Деми Мур, которые активно поддерживают его. Младшая дочь Таллула готовится к свадьбе, и семья надеется, что актер сможет увидеть это событие. «Они всегда волнуются о том, сколько времени у них есть», — добавил анонимный источник.