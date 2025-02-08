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Николь Кидман вышла в свет в костюме с мужского плеча

Голливудская актриса пришла на вручение премии Critics' Choice Awards
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Николь Кидман появилась на 30-й церемонии вручения премии Critics' Choice Awards. Об этом сообщает People.

Голливудская актриса вышла на публику в бежевом костюме с мужского плеча. Образ она дополнила голубой рубашкой и синим галстуком. Волосы звезда уложила мягкими локонами и сделала вечерний макияж.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Недавно Николь Кидман стала одной из героинь нового выпуска журнала W Magazine. На обложке актриса предстала в черном свитере, кружевных трусах, поясе и чулках. Она также надела массивное колье. Для W Magazine также снялись Анджелина Джоли, Зендая, Деми Мур, Ариана Гранде, Селена Гомес и другие знаменитости.

Николь Кидман и австралийский певец Кит Урбан вместе с 2005 года. У пары двое общих детей: Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.

У актрисы также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с коллегой Томом Крузом. 