Николь Кидман вышла в свет в костюме с мужского плеча

Николь Кидман появилась на 30-й церемонии вручения премии Critics' Choice Awards. Об этом сообщает People.
Голливудская актриса вышла на публику в бежевом костюме с мужского плеча. Образ она дополнила голубой рубашкой и синим галстуком. Волосы звезда уложила мягкими локонами и сделала вечерний макияж.
Недавно Николь Кидман стала одной из героинь нового выпуска журнала W Magazine. На обложке актриса предстала в черном свитере, кружевных трусах, поясе и чулках. Она также надела массивное колье. Для W Magazine также снялись Анджелина Джоли, Зендая, Деми Мур, Ариана Гранде, Селена Гомес и другие знаменитости.
Николь Кидман и австралийский певец Кит Урбан вместе с 2005 года. У пары двое общих детей: Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.
У актрисы также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с коллегой Томом Крузом.