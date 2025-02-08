Николь Кидман вышла в свет в костюме с мужского плеча

Недавно Николь Кидман стала одной из героинь нового выпуска журнала W Magazine. На обложке актриса предстала в черном свитере, кружевных трусах, поясе и чулках. Она также надела массивное колье. Для W Magazine также снялись Анджелина Джоли, Зендая, Деми Мур, Ариана Гранде, Селена Гомес и другие знаменитости.