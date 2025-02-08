62-летняя Деми Мур пришла на премию в «рваном» платье с глубоким декольте

В 2013 году актриса Деми Мур рассталась со своим последним мужем Эштоном Кутчером, который был моложе нее на 15 лет. Знаменитость также состояла в отношениях с Брюсом Уиллисом. У них трое детей — Скаут, Румер и Таллула. Актеры прожили в браке почти 13 лет.