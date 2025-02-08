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62-летняя Деми Мур пришла на премию в «рваном» платье с глубоким декольте

Актриса появилась на вручении премии Critics' Choice Awards
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Деми Мур появилась на 30-й церемонии вручения премии Critics' Choice Awards. Об этом сообщает People.

62-летняя актриса позировала в темно-синем платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Образ она дополнила массивными серьгами и туфлями на высоких каблуках. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

В 2013 году актриса Деми Мур рассталась со своим последним мужем Эштоном Кутчером, который был моложе нее на 15 лет. Знаменитость также состояла в отношениях с Брюсом Уиллисом. У них трое детей — Скаут, Румер и Таллула. Актеры прожили в браке почти 13 лет.

Сейчас Деми Мур приписывают роман с артистом Эндрю Гарфилдом, который младше нее на 21 год.