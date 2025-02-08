Джессика Альба и Кэш Уоррен назвали причину развода

Джессика Альба подала документы в суд на развод с Кэшем Уорреном. Об этом сообщает PageSix.
7 февраля адвокат актрисы передал в суд документы от ее имени. В качестве даты расставания оба супруга указали 27 декабря 2024 года. Инсайдер издания уточнил, что Джессика Альба и Кэш Уоррен в качестве причины развода указали «непримиримые разногласия», а также сообщил, что у пары не было брачного договора. Пара запросила совместную физическую и юридическую опеку над тремя детьми.
В конце декабря 2024 года впервые возникли слухи о разводе Джессики Альбы с мужем. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января Альба официально объявила о разводе.
Актриса и кинопродюсер вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». У пары трое общих детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 6-летний сын Хейс.
Голливудская звезда признавалась фанатам, что поддерживает себя в форме, чтобы в том числе нравиться мужу. Актриса строго следит за питанием и редко нарушает режим, а также старается не пропускать тренировки, и если не успевает доехать до зала, то занимается дома.