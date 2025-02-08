Джессика Альба и Кэш Уоррен назвали причину развода

7 февраля адвокат актрисы передал в суд документы от ее имени. В качестве даты расставания оба супруга указали 27 декабря 2024 года. Инсайдер издания уточнил, что Джессика Альба и Кэш Уоррен в качестве причины развода указали «непримиримые разногласия», а также сообщил, что у пары не было брачного договора. Пара запросила совместную физическую и юридическую опеку над тремя детьми.