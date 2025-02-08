49-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в платье из кружева

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на 30-й церемонии вручения премии Critics' Choice Awards. Об этом сообщает Just Jared.
49-летняя звезда вышла на публику в бежевом «голом» платье из кружева с глубоким декольте от бренда Elie Saab. Актрисе сделали укладку с локонами и макияж с красной помадой.
В конце января издание Daily Mail писало, что Анджелина Джоли «впала в отчаяние» из-за отсутствия своей номинации на «Оскаре 2025» за роль в фильме «Мария». Журналисты утверждали, что актриса очень расстроена тем, что ее проигнорировала американская кинопремия.
Другой источник сообщил изданию, что получившую «Оскар» 25 лет назад Джоли не стали выдвигать на премию, поскольку в этом сезоне «в игру вступила социальная политика». Академия решила дать больше номинаций новичкам, а не победителям прошлых лет. Инсайдер напомнил, что Николь Кидман тоже не получила номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Плохая девочка».