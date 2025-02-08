49-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в платье из кружева

Другой источник сообщил изданию, что получившую «Оскар» 25 лет назад Джоли не стали выдвигать на премию, поскольку в этом сезоне «в игру вступила социальная политика». Академия решила дать больше номинаций новичкам, а не победителям прошлых лет. Инсайдер напомнил, что Николь Кидман тоже не получила номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Плохая девочка».