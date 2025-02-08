Жена Олега Стриженова рассказала, почему 95-летний артист оказался в больнице

Советский и российский актер театра и кино Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. Всего в его фильмографии 35 картин, он носит звание народного артиста СССР, является членом Союза кинематографистов РФ и членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Зрителям он известен прежде всего по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра» и «Его звали Роберт».