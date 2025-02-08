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Жена Олега Стриженова рассказала, почему 95-летний артист оказался в больнице

Супруга народного артиста заявила, что актер прошел плановое обследование в больнице
Жена Олега Стриженова рассказала, почему артист оказался в больнице
Жена Олега Стриженова рассказала, почему артист оказался в больницеИсточник: www_gazeta_ru

Народный артист СССР Олег Стриженов находился в больнице для планового обследования, сообщила ТАСС его супруга Лионелла Стриженова.

По ее словам, у мужа нет ничего серьезного, а чувствует он себя нормально.

«Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет», — заявила женщина.

Накануне Telegram-канал SHOT писал, что 95-летний народный артист был экстренно госпитализирован из-за инфаркта мозга (нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга). После этого его сын, актер, режиссер и сценарист Александр Стриженов сообщил, что артист чувствует себя лучше. Источник ТАСС опроверг диагноз, но подтвердил, что мужчина попал в больницу.

Советский и российский актер театра и кино Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. Всего в его фильмографии 35 картин, он носит звание народного артиста СССР, является членом Союза кинематографистов РФ и членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Зрителям он известен прежде всего по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра» и «Его звали Роберт».

Артист был трижды женат. Последние 20 лет Стриженов не снимается в кино и практически не появляется на публике, а все свободное время посвящает своему хобби — живописи.