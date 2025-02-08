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В кинотеатрах «Москино» к 23 февраля пройдут бесплатные показы фильмов

В рамках программы «"Москино". Во имя памяти» зрители увидят две картины — «Сталинград» и «28 панфиловцев»

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бесплатные киносеансы, приуроченные ко Дню защитника Отечества, пройдут в восьми кинотеатрах сети «Москино». 23 февраля посетители смогут увидеть два фильма, посвященные Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«23 февраля в кинотеатрах сети “Москино” пройдут бесплатные показы, приуроченные ко Дню защитника Отечества. В рамках программы ““Москино”. Во имя памяти” зрители увидят две картины: “Сталинград” и “28 панфиловцев”. Фильмы можно посмотреть в кинотеатрах “Космос”, “Тула”, “Вымпел”, “Жуковский”, “Ангара”, “Спутник”, “Искра” и “Сатурн”», — пояснили в сообщении.

Как отмечается на сайте, программа приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включает ежемесячные бесплатные показы фильмов о событиях того времени.

Накануне Дмитрий Медведев назвал документальный фильм «У края бездны» хроникой подвига.