В кинотеатрах «Москино» к 23 февраля пройдут бесплатные показы фильмов

«23 февраля в кинотеатрах сети “Москино” пройдут бесплатные показы, приуроченные ко Дню защитника Отечества. В рамках программы ““Москино”. Во имя памяти” зрители увидят две картины: “Сталинград” и “28 панфиловцев”. Фильмы можно посмотреть в кинотеатрах “Космос”, “Тула”, “Вымпел”, “Жуковский”, “Ангара”, “Спутник”, “Искра” и “Сатурн”», — пояснили в сообщении.