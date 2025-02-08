Анджелина Джоли похвалила бывшего мужа Джонни Ли Миллера

Анджелина Джоли поддерживает хорошие отношения с бывшим мужем Джонни Ли Миллером. На премии «Современный мастер» в Санта-Барбаре актриса рассказала о дружбе с ним.
Джоли отметила, что они часто общаются и иногда советуются по вопросам воспитания детей. Она также подчеркнула, что у них теплые отношения, несмотря на развод в 2000 году.
«Потрясающе. Так приятно это видеть. На самом деле я не особо смотрю свои фильмы. Забавно, но, по-моему, я не видела его с момента премьеры. Но у меня прекрасные отношения с Джонни, и у нас с ним сыновья одного возраста, и я так счастлива», — сказала Джоли.
Накануне Анджелина Джоли призналась, что ни один из ее шестерых детей не хочет сниматься в кино.