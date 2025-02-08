Анджелина Джоли похвалила бывшего мужа Джонни Ли Миллера

«Потрясающе. Так приятно это видеть. На самом деле я не особо смотрю свои фильмы. Забавно, но, по-моему, я не видела его с момента премьеры. Но у меня прекрасные отношения с Джонни, и у нас с ним сыновья одного возраста, и я так счастлива», — сказала Джоли.