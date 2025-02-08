Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в топе с глубоким декольте

Актриса Ева Лонгория опубликовала фото из тренажерного зала
Ева Лонгория, фото: соцсети
Ева Лонгория, фото: соцсети

Звезда «Отчаянных домохозяек», актриса Ева Лонгория опубликовала фото в топе с глубоким декольте. Снимками она поделилась в соцсети.

49-летняя актриса позировала в черном топе с глубоким декольте и легинсах. Съемку она устроила в спортзале сразу после тренировки. Волосы она уложила в хвост и отказалась от макияжа.

В октябре Ева Лонгория позировала на красной дорожке мероприятия Global Gift Gala в Париже. Актриса выбрала для выхода в свет полупрозрачное облегающее макси-платье, украшенное пайетками. Артистка также надела серебристые босоножки на каблуках, колье, браслет и несколько колец. Знаменитость распустила волосы. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, золотистыми тенями и пыльно-розовыми губами.

Ранее стало известно, что Лонгория пожертвовала миллион долларов на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.