49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в топе с глубоким декольте

Звезда «Отчаянных домохозяек», актриса Ева Лонгория опубликовала фото в топе с глубоким декольте. Снимками она поделилась в соцсети.
49-летняя актриса позировала в черном топе с глубоким декольте и легинсах. Съемку она устроила в спортзале сразу после тренировки. Волосы она уложила в хвост и отказалась от макияжа.
В октябре Ева Лонгория позировала на красной дорожке мероприятия Global Gift Gala в Париже. Актриса выбрала для выхода в свет полупрозрачное облегающее макси-платье, украшенное пайетками. Артистка также надела серебристые босоножки на каблуках, колье, браслет и несколько колец. Знаменитость распустила волосы. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, золотистыми тенями и пыльно-розовыми губами.
Ранее стало известно, что Лонгория пожертвовала миллион долларов на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.