Умер артист Владимир Подоляк, сыгравший в «Тихом Доне» и «Морских дьяволах»

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Советский и российский актер Владимир Подоляк, 35 лет прослуживший в Краснодарском театре драмы им. М. Горького, умер на 70-м году жизни, сообщила пресс-служба Министерства культуры Краснодарского края.
«С прискорбием сообщаем, что на 70-м году жизни не стало артиста Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького Владимира Подоляка. За 35 лет служения в Краснодарском театре драмы Владимир Семенович сыграл более 50 ролей мирового и отечественного репертуара. Публика любила его за лирическую проникновенность в воплощении героев. Коллеги и близкие ценили за личностные качества, присущие по-настоящему интеллигентному человеку, честному и душевному», — говорится в сообщении Министерства культуры региона.
В драмтеатре сообщили, что Подоляк был самобытным, невероятно чувствующим органику каждого из своих персонажей артистом. Он сыграл, в частности, Ивана Бездомного и Левия Матвея, а позже — Берлиоза и Каиафа в спектакле «Евангелие от Воланда», Рогожина в «Идиоте», Баева в булгаковском «Беге», комичных Фабрицио в «Трактирщице» и Фульминато в «Хитроумной влюбленной», Дон Карлос в романтической трагикомедии «Последняя ночь Дон Жуана», Портного в комедии «Мещанин во дворянстве», Савву Игнатьевича в «Покровских воротах», Максима Максимыча в драме «Капитанская дочка». Актер также известен игрой в таких сериалах, как «Тихий Дон», «Морские дьяволы», «Лихач» и «Спасская».
Минкультуры Кубани и Краснодарский драмтеатр выразили соболезнования родным и близким Подоляка. Уточняется, что прощание с артистом состоится 9 февраля в 13:00 мск в Краснодарском академическом театре драмы им. М. Горького (в фойе театра).