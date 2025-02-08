Умер артист Владимир Подоляк, сыгравший в «Тихом Доне» и «Морских дьяволах»

В драмтеатре сообщили, что Подоляк был самобытным, невероятно чувствующим органику каждого из своих персонажей артистом. Он сыграл, в частности, Ивана Бездомного и Левия Матвея, а позже — Берлиоза и Каиафа в спектакле «Евангелие от Воланда», Рогожина в «Идиоте», Баева в булгаковском «Беге», комичных Фабрицио в «Трактирщице» и Фульминато в «Хитроумной влюбленной», Дон Карлос в романтической трагикомедии «Последняя ночь Дон Жуана», Портного в комедии «Мещанин во дворянстве», Савву Игнатьевича в «Покровских воротах», Максима Максимыча в драме «Капитанская дочка». Актер также известен игрой в таких сериалах, как «Тихий Дон», «Морские дьяволы», «Лихач» и «Спасская».