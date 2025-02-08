Медведев назвал фильм «У края бездны» хроникой подвига

Он назвал фильм сильным, честным и очень печальным. «Честный — потому что это просто хроника войны, без наигранных эмоций и избитых художественных штампов. Очень печальный — потому что многие действующие лица фильма погибли в бою, — пояснил Медведев. — Хроника того, как воюют за каждый метр нашей земли, как спасают беспомощных гражданских и как уходят из жизни наши герои. Хроника будущей победы».