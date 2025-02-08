Медведев назвал фильм «У края бездны» хроникой подвига

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Документальный фильм «У края бездны» является хроникой подвига и хроникой будущей победы, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Так никогда раньше не снимали документальное кино про войну. Не было возможности так снимать. Не было такой техники. Не было такой ценностной установки. А теперь сняли. Получилась хроника подвига», — отметил Медведев.
Он назвал фильм сильным, честным и очень печальным. «Честный — потому что это просто хроника войны, без наигранных эмоций и избитых художественных штампов. Очень печальный — потому что многие действующие лица фильма погибли в бою, — пояснил Медведев. — Хроника того, как воюют за каждый метр нашей земли, как спасают беспомощных гражданских и как уходят из жизни наши герои. Хроника будущей победы».
Тетралогия «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца» состоит из четырех серий, это фронтовая кинохроника освобождения Мариуполя. Основные события разворачиваются в Мариуполе вокруг отдельного штурмового батальона «Сомали». Каждая из частей картины рассказывает о выполняемой им задаче.
Режиссер фильма «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца», оператор военной хроники Максим Фадеев — автор 17 фильмов, многие из которых сняты в самой гуще военных действий. Награжден благодарственным письмом президента России Владимира Путина за большой вклад в развитие патриотического документального кинематографа. Продюсером, вторым оператором и директором картины выступил Сергей Белоус. Происходящее в Донбассе он, как и Максим Фадеев, освещает с 2014 года.
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