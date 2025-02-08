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Медведев назвал фильм «У края бездны» хроникой подвига

Зампред Совбеза РФ отметил, что «так никогда раньше не снимали документальное кино про войну»
Кадр из документального фильма «У края бездны»
Кадр из документального фильма «У края бездны»

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Документальный фильм «У края бездны» является хроникой подвига и хроникой будущей победы, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Так никогда раньше не снимали документальное кино про войну. Не было возможности так снимать. Не было такой техники. Не было такой ценностной установки. А теперь сняли. Получилась хроника подвига», — отметил Медведев.

Он назвал фильм сильным, честным и очень печальным. «Честный — потому что это просто хроника войны, без наигранных эмоций и избитых художественных штампов. Очень печальный — потому что многие действующие лица фильма погибли в бою, — пояснил Медведев. — Хроника того, как воюют за каждый метр нашей земли, как спасают беспомощных гражданских и как уходят из жизни наши герои. Хроника будущей победы».

Тетралогия «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца» состоит из четырех серий, это фронтовая кинохроника освобождения Мариуполя. Основные события разворачиваются в Мариуполе вокруг отдельного штурмового батальона «Сомали». Каждая из частей картины рассказывает о выполняемой им задаче.

Режиссер фильма «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца», оператор военной хроники Максим Фадеев — автор 17 фильмов, многие из которых сняты в самой гуще военных действий. Награжден благодарственным письмом президента России Владимира Путина за большой вклад в развитие патриотического документального кинематографа. Продюсером, вторым оператором и директором картины выступил Сергей Белоус. Происходящее в Донбассе он, как и Максим Фадеев, освещает с 2014 года.

Ранее режиссер Светлана Дружинина пожаловалась на отсутствие фильмов об СВО.