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Анну Пересильд спросили, мечтает ли она об «Оскаре»

Звезда «Слова пацана» уклончиво ответила на вопрос о желании получить «Оскар»
Анна Пересильд
Анна Пересильд

Актриса Анна Пересильд не стала отвечать на вопрос kp.ru о том, мечтает ли она получить премию «Оскар».

«Я не хочу ничего загадывать…» — немногословно ответила 15-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Пересильд также заявила, что верит в российского актера Юру Борисова, который стал номинантом нынешнего «Оскара».

«Надеюсь, что все получится, все случится. Но даже если нет, то номинация на “Оскар” — это уже вау!» — подчеркнула артистка.

Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта. Вместе с Борисовым за награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» поборются Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон за роль в картине «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в «Бруталисте» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за ленту «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024).

Накануне Анна Пересильд показала редкие фото с 73-летним отцом.