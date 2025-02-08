Анну Пересильд спросили, мечтает ли она об «Оскаре»

Актриса Анна Пересильд не стала отвечать на вопрос kp.ru о том, мечтает ли она получить премию «Оскар».
«Я не хочу ничего загадывать…» — немногословно ответила 15-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Пересильд также заявила, что верит в российского актера Юру Борисова, который стал номинантом нынешнего «Оскара».
«Надеюсь, что все получится, все случится. Но даже если нет, то номинация на “Оскар” — это уже вау!» — подчеркнула артистка.
Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта. Вместе с Борисовым за награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» поборются Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон за роль в картине «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в «Бруталисте» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за ленту «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024).
Накануне Анна Пересильд показала редкие фото с 73-летним отцом.