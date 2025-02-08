Российский дизайнер представил коллекцию со «Смешариками»

«Внимание сразу привлек интроверт-тихоня Ежик. Искренний, любящий своих друзей, склонный к меланхолии и саморефлексии, а в нужный момент неожиданно дерзкий и решительный — этот персонаж внешне и внутренне полностью откликается Gosh Wear, поэтому именно он лег в основу коллекции», — написал Карцев.