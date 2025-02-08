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Российский дизайнер представил коллекцию со «Смешариками»

Гоша Карцев выпустил одежду с героем мультсериала
Кадр из мультсериала «Смешарики»
Кадр из мультсериала «Смешарики»

Дизайнер Гоша Карцев представил одежду с героем из «Смешариков». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Гоша Карцев и анимационный бренд «Смешарики» в преддверии 14 февраля выпустили совместную коллекцию, посвященную любви к самому себе. Дизайнер представил толстовки и свитшоты, а также нанес рисунки на серебряные воздушные шары.

«Внимание сразу привлек интроверт-тихоня Ежик. Искренний, любящий своих друзей, склонный к меланхолии и саморефлексии, а в нужный момент неожиданно дерзкий и решительный — этот персонаж внешне и внутренне полностью откликается Gosh Wear, поэтому именно он лег в основу коллекции», — написал Карцев.

Стилист Александр Рогов, а также другие коллеги из индустрии, восхитились новой коллекцией бренда Карцева.

Ранее стало известно, что в Молдавии запретили показ «Смешариков» на ТВ.