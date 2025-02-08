Дочь Мэрил Стрип подала на развод после шести лет брака

Дочь Мэрил Стрип актриса Мэми Гаммер объявила о разводе после шести лет брака. Об этом сообщает TMZ.
Мэми Гаммер решила расстаться со своим мужем сценаристом и продюсером Мехаром Сетхи после шести лет брака. Мэми добивается совместной юридической и физической опеки над двумя детьми: пятилетним Питер и трехлетней Мэри.
Напомним, в 2023 году Мэрил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, за которого вышла 45 лет назад.
Ранее племянник Стрип рассказал, как она спасалась от пожаров в Калифорнии.