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Дочь Мэрил Стрип подала на развод после шести лет брака

Актриса Мэми Гаммер объявила о расставании с мужем
Мэми Гаммер
Мэми Гаммер

Дочь Мэрил Стрип актриса Мэми Гаммер объявила о разводе после шести лет брака. Об этом сообщает TMZ.

Мэми Гаммер решила расстаться со своим мужем сценаристом и продюсером Мехаром Сетхи после шести лет брака. Мэми добивается совместной юридической и физической опеки над двумя детьми: пятилетним Питер и трехлетней Мэри.

Напомним, в 2023 году Мэрил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, за которого вышла 45 лет назад.

Ранее племянник Стрип рассказал, как она спасалась от пожаров в Калифорнии.