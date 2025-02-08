Стала известна официальная причина смерти Дэвида Линча

Непосредственной причиной смерти режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.
В документе указано, что Линч страдал от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которая могла быть вызвана продолжительным курением режиссера. В 2024 году Линч рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких, которая не позволяла ему надолго покидать дом. Линч признался, что курить он начал уже в восемь лет.
Режиссера фильмов «Малхолланд Драйв», «Синий бархат» и сериала «Твин Пикс» не стало 16 января в возрасте 78 лет.
Перед кончиной Линч работал над мини-сериалом для стримингового сервиса Netflix.
Накануне стало известно, что режиссер получит посмертно премию Гильдии сценаристов Америки.