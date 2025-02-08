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Стала известна официальная причина смерти Дэвида Линча

TMZ: культовый режиссер умер от остановки сердца
Дэвид Линч
Дэвид ЛинчИсточник: Legion-Media.ru

Непосредственной причиной смерти режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.

В документе указано, что Линч страдал от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которая могла быть вызвана продолжительным курением режиссера. В 2024 году Линч рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких, которая не позволяла ему надолго покидать дом. Линч признался, что курить он начал уже в восемь лет.

Режиссера фильмов «Малхолланд Драйв», «Синий бархат» и сериала «Твин Пикс» не стало 16 января в возрасте 78 лет.

Перед кончиной Линч работал над мини-сериалом для стримингового сервиса Netflix.

Накануне стало известно, что режиссер получит посмертно премию Гильдии сценаристов Америки.