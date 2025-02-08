Внешнее сходство со звездой картин «Ла-Ла Ленд» и «Барби» Райаном Гослингом не только не смущает Данилу Якушева, но даже веселит. Звезда сериала «Сельский детектив» решил не упускать подаренный судьбой шанс и написал сценарий для фильма о двух братьях-близнецах, который отправил представителям Гослинга. Райан пообещал вникнуть в сюжет, когда его переведут на английский. Этого, вероятно, не случилось, так как прошло шесть лет, и никакой информации о проекте нет.