Если верить, что у каждого человека на земле есть свой двойник, то звезды кино и шоу-бизнеса подтверждают эту теорию. В последние пару лет российского актера Марка Эйдельштейна настойчиво сравнивают с Тимоти Шаламе. Рассказываем, кто еще из отечественных знаменитостей поразительно похож на известных зарубежных актеров.
Петр Федоров — Колин Фаррелл
Звезда «Перевала Дятлова» Петр Федоров считается одним из самых привлекательных артистов-мужчин. С самого начала своей карьеры Петра часто сравнивали с известным голливудским актером Колином Фарреллом, который также завоевал популярность среди поклонниц по всему миру. Оба артиста мастерски воплощают на экране образы обаятельных сердцеедов и «плохих парней».
Данила Якушев — Райан Гослинг
Внешнее сходство со звездой картин «Ла-Ла Ленд» и «Барби» Райаном Гослингом не только не смущает Данилу Якушева, но даже веселит. Звезда сериала «Сельский детектив» решил не упускать подаренный судьбой шанс и написал сценарий для фильма о двух братьях-близнецах, который отправил представителям Гослинга. Райан пообещал вникнуть в сюжет, когда его переведут на английский. Этого, вероятно, не случилось, так как прошло шесть лет, и никакой информации о проекте нет.
Екатерина Вилкова — Аманда Сайфрид и Ума Турман
Красавицу-блондинку сравнивают сразу с двумя зарубежными артистками. Одним кажется, что Екатерина Вилкова невероятно похожа на звезду мюзикла «Мамма MIA!» Аманду Сайфред: те же большие голубые глаза, светлые локоны и чувственные губы.
Другие же восхищаются ее сходством с Умой Турман. Екатерину эти сравнения не раздражают, хотя она считает, что внешнее сходство — это лишь поверхностное совпадение, а уникальность каждого человека заключается в его внутреннем мире.
Артем Ткаченко — Эдриан Броуди
Аристократические черты лица делают актеров невероятно похожими. Артистов сближают и образы, которые они воплощают на экране. Артем Ткаченко сыграл ловеласа-кровопийцу в «Вампирах средней полосы», а Эдриан Броуди прикоснулся к мистической теме в картине «Чепелуэйт». Но в жизни западная и отечественная знаменитости — совершенно разные. Ткаченко предпочитает светским выходам уединение, а Эдриан известен своей эмоциональностью.
Борис Хвошнянский — Роберт Дауни-младший
Карьера российской звезды Бориса Хвошнянского пошла в гору далеко не сразу, да и Роберт Дауни-мл. лицом целой киновселенной стал только после 40 лет. В копилке Бориса в основном второстепенные, но крайне колоритные персонажи: экстравагантный Чорт в «Преступлении и наказании» и мудрый дядюшка в сериале «Анна-детективъ». Своим сходством с Дауни-младшим Хвошнянский гордится и с удовольствием подыгрывает публике, которая принимает его за голливудскую звезду.
Александр Петров — Шон Эшмор
Самой яркой ролью в карьере Шона Эшмора стал Человек-лед во франшизе «Люди Икс». Александра Петрова представлять не надо. Он снялся в более чем 80 проектах и даже прославился за рубежом, сыграв у Романа Поланского во «Дворце». Артисты обладают не только похожими чертами лица, но и телосложением. По мнению поклонников, у Петрова и Эшмора даже улыбки одинаковые.
Светлана Устинова — Клаудия Шиффер
Эти две блондинки очень похожи: высокий рост, точеная фигура, тонкие черты лица и модельное прошлое. На счету Устиновой роли в сериалах «Триггер», «Содержанки» «Спроси Марту» и другие проекты. Актриса также выступает как продюсер и режиссер. К слову, кинематограф тоже не обошел Клаудию Шиффер стороной — она снялась в боевике «Погоня» и мелодраме «Реальная любовь».
Лукерья Ильяшенко — Дженнифер Лоуренс
Российская актриса обратила на себя внимание после выхода в свет сериала «Сладкая жизнь». Тогда же многие заметили, что Лукерья Ильяшенко невероятно похожа на звезду «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс. Актрисы одного возраста и играют в основном обольстительниц.
Ильяшенко спокойно реагирует на сравнения с Лоуренс, хотя сама этого сходства не замечает. Более того, актрисе не понравился боевик «Голодные игры», прославивший ее голливудскую копию.
Гарик Харламов — Мэтт Дэймон
Во времена КВН комика называли не иначе как «человек с лицом Мэтта Дэймона». У Гарика Харламова и его голливудского двойника действительно одинаковый овал лица, глаза, форма губ и даже линия роста волос. Оба артиста имеют хорошее чувство юмора, и если Харламов с успехом пользуется этим качеством в профессиональных целях, то «умница Уилл Хантинг» Дэймон предпочитает актерскую карьеру. Хотя и Гарика все чаще можно увидеть в кино — например, в комедии «Теща».
Юлия Ковальчук — Сара Джессика Паркер
Несмотря на разницу в возрасте, артистки очень похожи. При этом экс-солистке группы «Блестящие» Юлии Ковальчук одной из немногих удалось лично пообщаться со своей голливудской копией, когда Сара Джессика Паркер прилетала в столицу на презентацию своего фильма. Звезда «Секса в большом городе» обняла Ковальчук и перекинулась с певицей парой фраз. Поклонники шутят, что Юля Ковальчук теперь может знать, как будет выглядеть через пару десятков лет.
Правда, получить такую же известность Юлии пока не удалось. Хоть певица периодически снимается в кино. Одна из картин — ромком «Срочно выйду замуж», где партнером Ковальчук стал ее супруг Алексей Чумаков.