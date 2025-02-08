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Актриса «Аноры» об отношении к русским в Каннах: «Все было с любовью»

Дарья Екамасова призналась, что не чувствовала себя чужой в Каннах
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова

Актриса Дарья Екамасова рассказала kp.ru о том, как относились к русским артистам на минувшем Каннском фестивале.

«Я ездила в Канны, и мы там не чувствовали себя чужими на празднике жизни. Такого абсолютно не было. Ни разу я не слышала негатив в нашу сторону, что мы русские. Наоборот, все было с любовью», — поделилась артистка.

Екамасова, сыгравшая в «Аноре» роль матери главного героя, призналась, что до сих пор получает сообщения в соцсетях от поклонников со всего мира. Она назвала драмеди «культурным мостиком» между странами.

«Сейчас это очень важно. Надеюсь, этот мост станет шире, и у наших актеров будет больше возможностей сниматься по всему миру. Пусть все знают русскую школу!» — подытожила актриса.

«Анора» получила гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме сыграли российские актеры Марк ЭйдельштейнЮра Борисов,  Дарья Екамасова и Алексей Серебряков

23 января российский актер Юра Борисов за работу в фильме «Анора» был номинирован на кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Он стал первым актером из РФ, получившим номинацию на «Оскар».

Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта. Вместе с Борисовым за награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» поборются Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон за роль в картине «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в «Бруталисте» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за ленту «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024).

Ранее Борисов был номинирован за работу в «Аноре» на премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) и боролся за «Золотой глобус» в категории лучшая мужская роль второго плана.