Дарья Мельникова дала редкий комментарий о детях от Артура Смольянинова

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова из тех звезд, кто не любит распространяться о личной жизни. О том, что артистка около года назад родила дочь от Романа Набатова, да еще и вышла за него замуж, она рассказала постфактум. А накануне знаменитость дала большое интервью, в котором довольно откровенно говорила о материнстве.
В разговоре с WomanHit Мельникова отметила, что «нормально» чувствует себя в роли многодетной мамы.
«После второго, как говорят, уже перестаешь считать. Просто превращаешься в многорукую Шиву и служанку всех, кого породила. И это прекрасно, конечно», — рассказала актриса. По словам Дарьи, период после родов ей переносить легче, поскольку она уже знакома с этим состоянием — например, понимает важность сна.
Что касается воспитания дочери, то артистка старается не загадывать. Сыновей от актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), по ее словам, она воспитывает как мама-друг, но не знает, что будет в подростковом возрасте. Артуру сейчас девять лет, а Марку — шесть.
«С парнями именно матерям, по идее, надо быть мягкими, нежными, программируя образ будущей невестки. Шучу. Как получается, короче, так и надо со всеми детьми, всех полов. Родительство — это постоянная рефлексия. И неуверенность. И “все равно они найдут, с чем пойти к психологу”», — считает звезда.
Ранее Дарья Мельникова трогательно высказалась о муже, от которого тайно родила.