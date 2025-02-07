Дарья Мельникова дала редкий комментарий о детях от Артура Смольянинова

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова из тех звезд, кто не любит распространяться о личной жизни. О том, что артистка около года назад родила дочь от Романа Набатова, да еще и вышла за него замуж, она рассказала постфактум. А накануне знаменитость дала большое интервью, в котором довольно откровенно говорила о материнстве.