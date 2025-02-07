Звезда «Эмили в Париже» снялась с новорожденной дочерью на руках

Звезда «Эмили в Париже», актриса Лили Коллинз опубликовала фото с дочерью Туве на фоне критики суррогатного материнства. Снимками она поделилась в соцсети.
35-летняя актриса позировала с дочерью на руках и обнимала ее.
«В режиме мамы», — написала Коллинз.
1 февраля звезда «Эмили в Париже» объявила, что впервые стала матерью. Она опубликовала фотографию новорожденной дочери. Это вызвало споры в сети из-за того, что девочка появилась на свет от суррогатной матери.
«Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл. Словами никогда не выразить бесконечную благодарность нашей невероятной сурмаме и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно», — написала Коллинз.
Лили Коллинз — дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью, что не держит обиды на отца.