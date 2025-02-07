Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Эмили в Париже» снялась с новорожденной дочерью на руках

Актриса Лили Коллинз выложила фото с ребенком в соцсети
Лили Коллинз с дочерью, фото: соцсети
Лили Коллинз с дочерью, фото: соцсетиИсточник: www_gazeta_ru

Звезда «Эмили в Париже», актриса Лили Коллинз опубликовала фото с дочерью Туве на фоне критики суррогатного материнства. Снимками она поделилась в соцсети.

35-летняя актриса позировала с дочерью на руках и обнимала ее.

«В режиме мамы», — написала Коллинз.

1 февраля звезда «Эмили в Париже» объявила, что впервые стала матерью. Она опубликовала фотографию новорожденной дочери. Это вызвало споры в сети из-за того, что девочка появилась на свет от суррогатной матери.

«Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл. Словами никогда не выразить бесконечную благодарность нашей невероятной сурмаме и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно», — написала Коллинз.

Лили Коллинз — дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью, что не держит обиды на отца.