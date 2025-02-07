Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд женился

Напомним, Элайджа и Метт-Мари впервые рассказали о своих отношениях в 2018 году. Прежде чем подтвердить роман, Конгсвед спродюсировала фильм Вуда 2017 года «Я больше не чувствую себя как дома в этом мире». У супругов уже двое детей: сын, родившийся в 2019 году, и дочь, появившаяся на свет в 2022 году.