Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд женился

Слухи о свадьбе Элайджи Вуда и его давней возлюбленной Метте-Мари Конгсвед подтвердились. В прошлом месяце 44-летний актер «Властелина колец» спровоцировал разговоры о новом семейном статусе, назвав Метт-Мари своей женой во время интервью.
Актер отметил, что он «безмерно благодарен своей семье, своим детям и своей жене». При этом подтверждать слухи Вуд не стал. Однако издание TMZ сообщило, что журналистам удалось найти свидетельство о браке пары. Однако дата бракосочетания в документе не фигурирует.
Предполагается, что возлюбленные обменялись клятвами любви и верности в канун Нового года в Швеции. Инсайдеры отмечают, что в скромной церемонии «участвовало около 80 друзей и родственников».
Напомним, Элайджа и Метт-Мари впервые рассказали о своих отношениях в 2018 году. Прежде чем подтвердить роман, Конгсвед спродюсировала фильм Вуда 2017 года «Я больше не чувствую себя как дома в этом мире». У супругов уже двое детей: сын, родившийся в 2019 году, и дочь, появившаяся на свет в 2022 году.