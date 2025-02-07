В России снимут адаптацию турецкого сериала «Черная любовь»

Сериал «Черная любовь» выходил в России с 2015 по 2017 год. Всего в нем два сезона. Сюжет разворачивается вокруг сына парикмахера Кемаля Сойдера (Бурак Озчивит) и дочери успешного бизнесмена Нихан Сезин (Неслихан Атагюль), которые влюблены друг в друга и пытаются отстоять свою любовь.