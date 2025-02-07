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В России снимут адаптацию турецкого сериала «Черная любовь»

«Новости кинопроизводства»: в России адаптируют турецкую мелодраму «Черная любовь»
Кадр из сериала «Черная любовь»
Кадр из сериала «Черная любовь»

Отечественная студия Norm Production («Гусар», «Жуки», «Калимба») снимет адаптацию турецкой мелодрамы «Черная любовь». Об этом сообщают «Новости кинопроизводства».

На данный момент, отмечает Telegram-канал, проект находится в сценарной разработке. Первый сезон будет состоять из 85 серий. Его премьера состоится не раньше 2026 года. Других деталей о будущем проекте не сообщается.

Сериал «Черная любовь» выходил в России с 2015 по 2017 год. Всего в нем два сезона. Сюжет разворачивается вокруг сына парикмахера Кемаля Сойдера (Бурак Озчивит) и дочери успешного бизнесмена Нихан Сезин (Неслихан Атагюль), которые влюблены друг в друга и пытаются отстоять свою любовь.

В 2024 году вышел первый сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве», российской версии известного турецкого сериала с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином в главных ролях. В нем главную героиню Сашу (Эду Йылдыз в оригинале) сыграла актриса Лиана Гриба, а Никита Волков исполнил роль Сергея (Серкана Болата). Режиссером картины выступил Всеволод Аравин.