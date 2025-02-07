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Дрю Бэрримор вспомнила о поцелуях с Адамом Сэндлером на съемках

Актриса призналась, что с Адамом Сэндлером у них было «искреннее восхищение друг другом»
Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер
Дрю Бэрримор и Адам СэндлерИсточник: Legion-Media.ru

Дрю Бэрримор в новом выпуске ток-шоу «Смотрите, что происходит в прямом эфире с Энди Коэном» рассказала, с кем из своих партнеров в кино ей больше всего нравилось целоваться. 49-летняя актриса призналась, что ее любимые экранные поцелуи были с Адамом Сэндлером.

Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер в фильме «Певец на свадьбе»
Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер в фильме «Певец на свадьбе»Источник: Legion-Media.ru

Актеры играли влюбленных трижды. В 1998 году они впервые появились в комедии «Певец на свадьбе». Спустя шесть лет звезды вновь встретились на съемочной площадке фильма «50 первых поцелуев», а в 2014 году они сыграли пару в картине «Смешанные».

Бэрримор отметила, что, несмотря на экранную химию, у них никогда не было романа в жизни. По словам актрисы, ей нравится, что у нее с коллегой получились платонические отношения.

Кадр из фильма «Смешанные»
Кадр из фильма «Смешанные»

«Мне нравится сниматься с ним в фильмах, потому что я думаю, что мы олицетворяем нечто большее, чем страстную сексуальную химию. Мы олицетворяем искреннее восхищение друг другом», — отметила звезда.

Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер в фильме «50 первых поцелуев»
Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер в фильме «50 первых поцелуев»Источник: Legion-Media.ru

В 2024 году Бэрримор признавалась, что очень близка с Сэндлером. Она рассказала, что они часто переписываются и находят время для встреч.