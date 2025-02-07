Дрю Бэрримор в новом выпуске ток-шоу «Смотрите, что происходит в прямом эфире с Энди Коэном» рассказала, с кем из своих партнеров в кино ей больше всего нравилось целоваться. 49-летняя актриса призналась, что ее любимые экранные поцелуи были с Адамом Сэндлером.
Актеры играли влюбленных трижды. В 1998 году они впервые появились в комедии «Певец на свадьбе». Спустя шесть лет звезды вновь встретились на съемочной площадке фильма «50 первых поцелуев», а в 2014 году они сыграли пару в картине «Смешанные».
Бэрримор отметила, что, несмотря на экранную химию, у них никогда не было романа в жизни. По словам актрисы, ей нравится, что у нее с коллегой получились платонические отношения.
«Мне нравится сниматься с ним в фильмах, потому что я думаю, что мы олицетворяем нечто большее, чем страстную сексуальную химию. Мы олицетворяем искреннее восхищение друг другом», — отметила звезда.
В 2024 году Бэрримор признавалась, что очень близка с Сэндлером. Она рассказала, что они часто переписываются и находят время для встреч.