Дрю Бэрримор в новом выпуске ток-шоу «Смотрите, что происходит в прямом эфире с Энди Коэном» рассказала, с кем из своих партнеров в кино ей больше всего нравилось целоваться. 49-летняя актриса призналась, что ее любимые экранные поцелуи были с Адамом Сэндлером.