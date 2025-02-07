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Сергей Бурунов появился на публике после похудения

Актер вышел на публику после преображения
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов вышел на публику после похудения. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Бурунов появился на презентации нового сезона Wink. Для выхода на публику он предпочел черный пиджак, лонгслив и брюки. Журналисты обратили внимание, как похудел актер за последнее время.

В конце ноября Сергей Бурунов сообщал о расставании с девушкой. Он утверждал, что разрыв спровоцировал его сесть на диету, актер сбросил 14 кг после расставания. С августа СМИ утверждали, что актер встречается с бизнесвумен Екатериной Леви. Впервые их заметили вместе на свадьбе Гарика Харламова с Екатериной Ковальчук.

Тогда издание Бурунов и Леви поцеловались на мероприятии после того, как станцевали медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони». У женщины также заметили кольцо на безымянном пальце.

Сергей Бурунов не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной и другими. Сам Бурунов никак не комментирует свою личную жизнь.