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Куценко и другие актеры представили ретро-детектив с Биковичем в офисе VK

В преддверии премьеры фильма «Красный шелк» актеры и создатели пообщались с пользователями ВКонтакте
Команда «Красного шелка» на предпремьерной встрече в VK
Команда «Красного шелка» на предпремьерной встрече в VK

В московском офисе VK прошла закрытая предпремьерная встреча команды приключенческого детектива «Красный шелк» со зрителями. Фильм о шпионских интригах в декорациях начала XX века представили режиссер Андрей Волгин, а также актеры Глеб Калюжный, Ярослав Могильников, Гоша Куценко и Милош Бикович — по видеосвязи.

Ретро-детектив повествует о нешуточной борьбе за секретные документы, в которую вступили русские и иностранные шпионы, авантюристы и головорезы всех мастей. По сюжету, в 1927 году, в экспрессе, следующем из Китая в Москву, едут курьеры с важными бумагами. Их сопровождает бывший царский агент, попавший в Китай после развала Российской империи. Чтобы уберечь ценную посылку, ему придется объединиться со своими недругами — сотрудниками советских спецслужб.

Глеб Калюжный
Глеб Калюжный
Ярослав Могильников
Ярослав Могильников

Во время презентации команда «Красного шелка» активно делилась впечатлениями с пользователями ВКонтакте. Милош Бикович рассказал о том, как прыгал со скалы и случайно искупался в китайской реке, Гоша Куценко — что взял на память со съемок, а Ярослав Могильников — как подтягивался на турнике.

Часть съемок проходила в Китае, где на киностудии Hengdian World Studios был выстроен колоритный Шанхай столетней давности.

Милош Бикович и команда «Красного шелка»
Милош Бикович и команда «Красного шелка»
Чжэн Ханьи
Чжэн Ханьи

В картине также заняты Елена Подкаминская, Ирина Алферова и начинающая актриса китайского происхождения Чжэн Ханьи.

Премьера фильма «Красный шелк» в кинотеатрах состоится 20 февраля.

Полная запись встречи уже доступна в VK Видео.