В московском офисе VK прошла закрытая предпремьерная встреча команды приключенческого детектива «Красный шелк» со зрителями. Фильм о шпионских интригах в декорациях начала XX века представили режиссер Андрей Волгин, а также актеры Глеб Калюжный, Ярослав Могильников, Гоша Куценко и Милош Бикович — по видеосвязи.
Ретро-детектив повествует о нешуточной борьбе за секретные документы, в которую вступили русские и иностранные шпионы, авантюристы и головорезы всех мастей. По сюжету, в 1927 году, в экспрессе, следующем из Китая в Москву, едут курьеры с важными бумагами. Их сопровождает бывший царский агент, попавший в Китай после развала Российской империи. Чтобы уберечь ценную посылку, ему придется объединиться со своими недругами — сотрудниками советских спецслужб.
Во время презентации команда «Красного шелка» активно делилась впечатлениями с пользователями ВКонтакте. Милош Бикович рассказал о том, как прыгал со скалы и случайно искупался в китайской реке, Гоша Куценко — что взял на память со съемок, а Ярослав Могильников — как подтягивался на турнике.
Часть съемок проходила в Китае, где на киностудии Hengdian World Studios был выстроен колоритный Шанхай столетней давности.
В картине также заняты Елена Подкаминская, Ирина Алферова и начинающая актриса китайского происхождения Чжэн Ханьи.
Премьера фильма «Красный шелк» в кинотеатрах состоится 20 февраля.
Полная запись встречи уже доступна в VK Видео.