Ретро-детектив повествует о нешуточной борьбе за секретные документы, в которую вступили русские и иностранные шпионы, авантюристы и головорезы всех мастей. По сюжету, в 1927 году, в экспрессе, следующем из Китая в Москву, едут курьеры с важными бумагами. Их сопровождает бывший царский агент, попавший в Китай после развала Российской империи. Чтобы уберечь ценную посылку, ему придется объединиться со своими недругами — сотрудниками советских спецслужб.