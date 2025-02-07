Каждый год в России выходит более 200 сериалов, что для начинающих артистов является отличной возможностью предстать перед публикой и продемонстрировать свои таланты. Многие проекты становятся настолько популярны, что сразу же делают своих участников узнаваемыми и востребованными. Не исключено, что кто-то из сегодняшних героев — будущий обладатель серьезных актерских кинонаград.
1. Рузиль Минекаев
Ошеломительный успех криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» мгновенно вызвал зрительский интерес к его основным действующим лицам и воплотившим персонажей актеров. Никита Кологривый в 2024 году снялся в 12 проектах, а Иван Янковский сериалами «Преступление и наказание» и «Аутсорс» закрепил за собой статус востребованного артиста.
Не отстает от своих более опытных коллег 25-летний Рузиль Минекаев, сыгравший одного из главных героев — юного Марата по кличке Адидас-младший. В 2024 году вышел фильм «Елки 11», где Рузиль воплотил образ курьера Дамира. По сюжету парень помогает современной «золушке» Насте встретиться с ее кумиром, известным турецким актером Бураком Озчивитом.
2025 год начался для молодого артиста с премьеры многосерийного ироничного триллера «Подслушано в Рыбинске». Здесь Рузиль играет Сашу Ширмика, который оказывается втянут в серию загадочных преступлений. Партнером Минекаев выступает Тимофей Трибунцев. Также в 2025-м ожидается премьера сказки «Буратино», где Рузиль сыграл Арлекина.
2. Макар Хлебников
Сын режиссера и сценариста Бориса Хлебникова Макар свой путь в кино начал с главной роли в сериале Натальи Мещаниновой «Пингвины моей мамы», и справился с этой задачей на отлично. Роль школьника Гоши, который пытается справится со своими проблемами, рассказывая о них в стендап-выступлениях, сразу же показала, что Макар — очень способный, а главное, серьезный актер.
Участие Хлебникова в суровой драме «Снегирь», поставленной его отцом совместно с Мещаниновой, ему, как открытию года, принесло «Нику». В сериале «Дети перемен» Макар сыграл романтичного художника Юру — брата персонажа Славы Копейкина.
В 2025 году Макар Хлебников составит на экране компанию Юре Борисову в фильме «Кончится лето». После объявления о номинации Юры на «Оскар» к этой картине приковано пристальное внимание. По сюжету герой Макара Тима мечтает поступить в университет. У него это почти получается, но старший брат Кеша (Борисов), недавно вернувшийся из тюрьмы, втягивает его в опасную авантюру.
3. Валентина Ляпина
Несмотря на свой возраст (в июне 2025 года актрисе исполнится 23 года), Валентина Ляпина уже поучаствовала в нескольких десятках проектах. Ее творческий путь начался с «Ералаша» — колыбели многих российских артистов. После этого Валентина попала в четвертый сезон «Закрытой школы». В ностальгическом сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», повествующем о взрослении в 90-е, она появилась в образе Жени Ганиной.
Еще одна большая роль была у Ляпиной в восьмисерийной приключенческой драме «Жиза». Речь в нем идет о двух ребятах из детдома — красавицы Полины и влюбленного в нее парня Якута (Максим Сапрыкин). Когда им начинает угрожать опасность, они сбегают из детдома и отправляются в Москву.
Одна из недавних ролей рыжеволосой красавицы — Трубадурочка в киноэкранизации советской анимационной классики «Бременские музыканты», причем актриса демонстрирует в мюзикле и свои вокальные данные. В 2025 году поклонники увидят Ляпину в многосерийном фэнтези «Этерна», где Валентина вернулась к своей роли из фильма 2022 года.
4. Елизавета Ищенко
Первой ролью Елизаветы Ищенко, на тот момент 14-летней актрисы, был образ слепой от рождения Маши в сериале «Сама дура». Вместе со своей старшей сестрой Кристиной (Полина Гухман) героиня пытается справиться с трудностями переходного возраста.
В многосерийной драме «Алиса не может ждать» режиссера и сценариста Натальи Мещаниновой персонаж Елизаветы тоже испытывает проблемы со здоровьем — Алиса может полностью потерять зрение. Узнав об этом, школьница пускается во все тяжкие, сбегает из дома и даже пытается продать свою девственность.
В прошлом году Ищенко снялась в 10-серийном триллере Душана Глигорова «Трасса». Она сыграла Киру, которая в поисках своих настоящий родителей приезжает в провинциальный городок. Но все идет не по плану, и приемная мать Киры получает сообщение, что девушка попала в беду. Также в конце 2024 актриса появилась в комедийном сериале «Мамонты», сыграв внучку героя Юрия Стоянова.
5. Полина Гухман
Актриса участвовала в таких проектах, как «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Инсомния». В 2023 вместе с Аглаей Тарасовой Полина Гухман снялась в картине «Диагноз "Везучая"», где сыграла дочь неудачливого бухгалтера Антона (Кирилл Кяро). Экранную дочь Светланы Ходченковой Гухман изобразила в сериале «Мерзлая земля».
Также Полина засветилась в музыкальном байопике «Комбинация», исполнив роль Юлии Козюльковой, одной из участниц легендарного коллектива. Более заметный персонаж у Полины в сериале «Первый раз», премьера которого состоялась в январе 2025-го. Гухман сыграла Нику — потенциальный любовный интерес главного героя Кости (Алексей Онежен).
6. Денис Косиков
Молодой актер начинал с небольших ролей в сериалах «Оффлайн» и «Политех». В 2024 году вышло два больших проекта, в которых Денис Косиков выступил в главных ролях. В фантастическом сериале «Подростки в космосе» он воплотил образ трудного подростка Кирилла, который становится одним из кандидатов для полета в космос в рамках миссии по спасению человечества.
В криминальной комедии «На автомате» Косиков перевоплотился в Рому, брата героя Славы Копейкина. Они вместе с матерью живут в провинции, и перспектив у ребят не так уж и много. Однажды Рома и Женя находят склад с оружием, и в голову им не приходит ничего лучше, чем это оружие продать. Последующие события круто меняют жизнь парней и всего городка.
7. Таисья Калинина
Актриса, которой летом 2025-го исполнится 20 лет, тоже относится к когорте молодых и перспективных. Таисья Калинина успела сняться во множестве громких кинопроектов, среди которых «Мир! Дружба! Жвачка!», «Контейнер», «Хрустальный» и «Трасса». В драме «Один маленький ночной секрет» Калинина воплотила образ четырнадцатилетней Миры. Девочка живет в большой семье с любящей мамой и отчимом. Но однажды происходит событие, переворачивающее жизнь Миры с ног на голову.
Одной из последних работ, где можно увидеть Таисью, — сериал «Охотники за призраком». Среди премьер 2025 года с участием актрисы — фильм «Пальма 2».