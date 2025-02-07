В криминальной комедии «На автомате» Косиков перевоплотился в Рому, брата героя Славы Копейкина. Они вместе с матерью живут в провинции, и перспектив у ребят не так уж и много. Однажды Рома и Женя находят склад с оружием, и в голову им не приходит ничего лучше, чем это оружие продать. Последующие события круто меняют жизнь парней и всего городка.