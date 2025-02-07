Деми Мур рассказала о роли в «Субстанции» и о реакции на номинацию на «Оскар»

Деми Мур поделилась впечатлениями об опыте съемок в фильме «Субстанция». В беседе с журналистом Джимми Киммелом 62-летняя актриса рассказала о своей сложной роли, получившей признание критиков.
«Эта история основано на том, что близко и понятно каждому человеку. Стремление к совершенству, сравнение себя с другими и отчаяние — это то, что многих из нас объединяет. Я осознавала, что моя задача — воплотить это на экране и копнуть до самых потаенных, безумных, сумасшедших чувств», — заявила Деми.
Напомним, недавно стало известно, что звезда получила свою первую номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Субстанция». В связи с этим Мур до сих пор вне себя от радости: «Как же мне повезло, что я снялась в фильме, который не только собирает людей в кинотеатрах, но и получает признание критиков».