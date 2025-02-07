Деми Мур рассказала о роли в «Субстанции» и о реакции на номинацию на «Оскар»

Напомним, недавно стало известно, что звезда получила свою первую номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Субстанция». В связи с этим Мур до сих пор вне себя от радости: «Как же мне повезло, что я снялась в фильме, который не только собирает людей в кинотеатрах, но и получает признание критиков».