Машина попавшего в аварию актера «Кармелиты» получила более 1200 штрафов

На семейный автомобиль Porsche актера сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» Дениса Матросова и его жены Оксаны Рудич-Каструбиной за шесть лет было выписано 1238 штрафов на общую сумму около 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.