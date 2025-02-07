Актер Максим Виторган улетел с возлюбленной из России

Актер несколько лет состоял в отношениях с коллегой Нино Нинидзе. Артисты скрывали от публики, что расстались, и не отвечали на вопросы поклонников. Однако в начале 2025 года знаменитость также рассекретила своего нового возлюбленного. Избранником звезды оказался Михаил Кремер, с которым она познакомилась на съемках сериала «Стой! Не то мама будет гадать».