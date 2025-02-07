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Актер Максим Виторган улетел с возлюбленной из России

Артист признался, что отдыхает в Италии

Актер Максим Виторган улетел с возлюбленной из России. Он сообщил об этом в личном блоге, признавшись, что они находятся в столице Италии.

Анна Короткова, фото: соцсети
Анна Короткова, фото: соцсети

«Миру — Рим. Аня, с утра пораньше круассаня, позавтракать совсем уж собралась, да призадумалась», — написал артист под фото избранницы.

Виторган 1 января 2025 года перестал скрывать свой роман с Анной Коротковой. Он выложил снимок с женщиной, признавшись ей в любви. Подписчики артиста отметили, что артисту в очередной раз повезло встретить красивую девушку.

Актер несколько лет состоял в отношениях с коллегой Нино Нинидзе. Артисты скрывали от публики, что расстались, и не отвечали на вопросы поклонников. Однако в начале 2025 года знаменитость также рассекретила своего нового возлюбленного. Избранником звезды оказался Михаил Кремер, с которым она познакомилась на съемках сериала «Стой! Не то мама будет гадать».

У Виторгана трое детей: дочь Полина и сын Даниил от актрисы Виктории Верберг и мальчик Платон от телеведущей Ксении Собчак. Артист отмечал, что поддерживает с экс-супругами хорошие отношения.