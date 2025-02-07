Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Последнее десятилетие в сфере кино набирает оборот тенденция смены деятельности. Вчерашние актеры, любимцы публики, начали углубляться в процесс создания продукта и все чаще пробуют себя в амплуа режиссеров, продюсеров или сценаристов. У некоторых даже есть своя кинокомпанией. Рассказываем о российских звездах экрана, которых теперь чаще видно за кадром.
1. Евгений Стычкин
Один из самых успешных примеров перевоплощения из актера в режиссеры случился у Евгения Стычкина. В 2021 году вышел сериал «Контакт» о противостоянии бумеров и зумеров с Павлом Майковым в главной роли. Режиссером проекта выступил Стычкин и Нурбек Эген. Драма получила в основном положительные отзывы.
Спустя год Евгений представил на суд зрителей многосерийную драму «Нулевой пациент», которую снял вместе с Сергеем Трофимовым. Сериал о первой вспышке ВИЧ в СССР был назван одним из лучших в России.
В 2023-м Евгений Стычкин выпустил «Цикады» — свою единоличную режиссерскую работу. Детектив с Гришей Верником в главной роли также получил высокие оценки.
Последней на сегодняшний день работой Стычкина является сериал «Игры» 2024 года. В центре сюжета — история о том, как шла подготовка к Олимпиаде-80 в Москве. Главную роль вновь сыграл Гриша Верник. Сам Евгений перевоплотился в иностранного журналиста. Сериал получил положительные отзывы критиков.
2. Паулина Андреева
Об этой яркой брюнетке заговорили после выхода в 2013 году эротического триллера «Саранча». Затем Паулина Андреева снялась в сериальных хитах «Оттепель» и «Метод» и фэнтези «Лучше, чем люди», права на который были проданы Netflix.
В 2017 году Федор Бондарчук, муж Андреевой, открыл свою киношколу «Индустрия», и актриса стала ее студенткой. Паулина обучалась сценарному мастерству у Жоры Крыжовникова и Авдотьи Смирновой, после чего дебютировала как автор сценария.
Проект по сценарию Андреевой, режиссером которого стал Бондарчук, получил название «Псих». Главные роли в сериале про столичного психотерапевта, который сам нуждается в помощи, сыграли Константин Богомолов, Елена Лядова и Роза Хайруллина. Многие критики негативно отозвались о работе Паулины Андреевой, отметив, что эта должность досталась актрисе по блату.
До этого, в 2019-м, Паулина попробовала себя в амплуа режиссера. Она представила свой короткометражный фильм «Плачу с вами» о мужчине, который зарабатывает на жизнь тем, что оплакивает усопших на похоронах. Лента была отмечена на 30-м фестивале «Кинотавр».
В 2023 году Паулина Андреева и Федор Бондарчук вновь выпустили совместный проект — сериал об изнанке профессии «Актрисы». Андреева выступила сценаристом, а Бондарчук — режиссером. Роли сыграли Алексей Гуськов, Светлана Ходченкова, Алексей Макаров, Сергей Гилев и другие. Драмеди удостоился смешанных отзывов.
Сейчас в производстве находится сериал «Мамин сын», сценарий к которому тоже написала Паулина Андреева. Актриса сыграла одну из главных ролей.
3. Дарья Мороз
Творческие порывы у Дарьи Мороз возникли с появлением в ее жизни сериала «Содержанки». Успех эротической драмы вдохновил исполнительницу главной роли на продюсирование второго сезона. В третьем она была креативным продюсером, а в четвертом — шоураннером. Эту же должность Дарья заняла в сериале «Жить жизнь», в котором также сыграла одну из главных ролей.
В 2023-м Мороз представила свой режиссерский дебют — сериал «Секс. До и после». Комедия стала победителем фестиваля «Новый сезон» в категории «Открытие» и в целом получила положительные отзывы критиков. Как и многие ее коллеги, попробовавшие силы в режиссуре, Дарья сыграла в своем проекте одну из главных ролей. В этом году ожидается выход второго сезона.
4. Антон Богданов
В далеком 2010 году, когда состоялась премьера «Реальных пацанов», вряд ли кто-то мог предположить, что исполнитель одной из главных ролей Антон Богданов впоследствии создаст свою кинокомпанию. Но в 2021 году так и случилось.
Первый проект «Проспекта Мира» — фильм «Нормальный только я». Комедия рассказывает о коррупции в детском лагере и особенных детях. Главные роли сыграли: сам Антон Богданов, Константин Хабенский и Ольга Лерман. Также в ленте в эпизодической роли снялся Леон Кемстач, чья звезда засияла после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Следующий полный метр Антона Богданова — восьмая часть франшизы «Елки», которая, как и все предыдущие фильмы этой серии, имела успех у зрителей. Также в режиссерской копилке Богданова две части фильма «Иван Семенов». Съемки третьей, «Иван Семенов. Полный каяк!» причем с Леоном Кемстачем в одной из ролей, стартовали в начале февраля 2025 года. Антон на этот раз выступит как продюсер.
Зато Богданов — в режиссерском кресле военной драмы «Красавица», производство которой началось в январе 2025-го. Фильм рассказывает о ленинградском зоопарке, сотрудники которого после начала войны, рискуя собой, пытаются спасти бегемотиху по кличке Красавица. В проекте играют Юлия Пересильд, Слава Копейкин, Стася Милославская и другие.
5. Рената Литвинова
Режиссерский путь одной из самых загадочных актрис российского кинематографа начался в 2004 году — тогда она выпустила свой первый полный метр «Богиня: как я полюбила». В своей ленте Рената Литвинова сыграла главную роль.
Следующая успешная картина актрисы, фэнтези «Последняя сказка Риты», вышла в 2012 году, и Литвинова сыграла в фильме ангела смерти. Спустя четыре года Рената приняла участие в создании киноальманаха «Петербург. Только по любви».
Последний на сегодняшний день режиссерский кинопроект Литвиновой — фильм 2021 года «Северный ветер», посвященный Кире Муратовой. Главную роль сыграла сама Рената, а музыку написала Земфира (признана иноагентом в РФ). Костюмы для героини Литвиновой сшил креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия.
Стоит отметить, что изначально «Северный ветер» был спектаклем и режиссерским дебютом Ренаты Литвиновой в театре. Когда было принято решение сделать из истории фильм, сюжет немного изменили.
6. Данила Козловский
После выхода фильма «Духless» в 2011 году Данила Козловский стал самым популярным и востребованным актером. Ни одна громкая новинка в мире российского кино не обходилась без его участия. Но в какой-то момент ажиотаж спал, на экранах все чаще стал мелькать Александр Петров, а Козловский переквалифицировался в продюсера, хотя главную роль в продуктах своего творчества актер доверял только себе.
В 2015 году состоялся продюсерский дебют Данилы Козловского в романтической мелодраме «Статус: Свободен», в ней он сыграл в паре Елизаветой Боярской. Спустя год актер повторил опыт, приняв участие в создании криминальной драмы «На районе». Главная роль снова досталась Козловскому, а режиссером фильма выступила Ольга Зуева, на тот момент возлюбленная Данилы.
В 2017 году актер учредил кинокомпанию «ДК Интертеймент» и приступил к созданию своего фильма. В 2018-м в преддверии чемпионата мира по футболу публика увидела первое авторское творение Козловского — спортивную драму «Тренер», в котором Данила выступил как режиссер, сценарист и продюсер, а также сыграл главную роль. Фильм получил средние оценки критиков, но сборы при бюджете в 390 миллионов составили 900 миллионов рублей.
Следующей картиной Данилы Козловского стала драма «Чернобыль», вышедшая в 2021 году. Критики холодно приняли ленту, а сборы оказались равнозначны бюджету. Тем не менее фильм-катастрофа о трагедии 1986 года сыграла важную роль в жизни Козловского. По слухам, именно на этих съемках Данила закрутил роман с Оксаной Акиньшиной.
В 2022 году состоялась премьера первого сериала Козловского «Карамора», в котором он выступил как режиссер, продюсер и сыграл главную роль. В настоящее время в разработке находится фильм «Дакар» — четвертая режиссерская работа Данилы. Дата выхода и детали сюжета спортивной драмы о ежегодном ралли-марафоне пока не разглашаются.
7. Петр Федоров
Актер, который прославился в нулевые после выхода сериала «Клуб», в 2023 году представил на суд зрителей свой сериал «Ласт квест». Сценарий к проекту о риелторе-наркомане, пытающемся спасти своего сына, Петр Федоров написал сам. Также он сыграл главную роль и выступил автором музыки. Сериал получил преимущественно положительные отзывы. Критики отметили смелый сценарий и нестандартные сюжетные повороты.