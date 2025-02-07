Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Последнее десятилетие в сфере кино набирает оборот тенденция смены деятельности. Вчерашние актеры, любимцы публики, начали углубляться в процесс создания продукта и все чаще пробуют себя в амплуа режиссеров, продюсеров или сценаристов. У некоторых даже есть своя кинокомпанией. Рассказываем о российских звездах экрана, которых теперь чаще видно за кадром.