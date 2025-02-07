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Маршрут перестроен: кто из российских актеров стал режиссером, продюсером и сценаристом

Многие звезды кино признаются, что на съемках мечтают попробовать свои силы за кадром. Чаще всего актеры выбирают продюсерскую деятельность, но есть и те, кто дебютирует в амплуа режиссера или сценариста
Лениза Саетгараева
Автор Кино Mail
Евгений Стычкин
Евгений СтычкинИсточник: PersonaStars

Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Последнее десятилетие в сфере кино набирает оборот тенденция смены деятельности. Вчерашние актеры, любимцы публики, начали углубляться в процесс создания продукта и все чаще пробуют себя в амплуа режиссеров, продюсеров или сценаристов. У некоторых даже есть своя кинокомпанией. Рассказываем о российских звездах экрана, которых теперь чаще видно за кадром. 

1. Евгений Стычкин

Один из самых успешных примеров перевоплощения из актера в режиссеры случился у Евгения Стычкина. В 2021 году вышел сериал «Контакт» о противостоянии бумеров и зумеров с Павлом Майковым в главной роли. Режиссером проекта выступил Стычкин и Нурбек Эген. Драма получила в основном положительные отзывы. 

Спустя год Евгений представил на суд зрителей многосерийную драму «Нулевой пациент», которую снял вместе с Сергеем Трофимовым. Сериал о первой вспышке ВИЧ в СССР был назван одним из лучших в России.

Григорий Верник в сериале «Цикады»
Григорий Верник в роли АнтонаИсточник: кадр из сериала «Цикады»

В 2023-м Евгений Стычкин выпустил «Цикады» — свою единоличную режиссерскую работу. Детектив с Гришей Верником в главной роли также получил высокие оценки. 

Последней на сегодняшний день работой Стычкина является сериал «Игры» 2024 года. В центре сюжета — история о том, как шла подготовка к Олимпиаде-80 в Москве. Главную роль вновь сыграл Гриша Верник. Сам Евгений перевоплотился в иностранного журналиста. Сериал получил положительные отзывы критиков. 

2. Паулина Андреева

Паулина Андреева в сериале «Метод»
Паулина Андреева в роли ЕсенииИсточник: кадр из сериала «Метод»

Об этой яркой брюнетке заговорили после выхода в 2013 году эротического триллера «Саранча». Затем Паулина Андреева снялась в сериальных хитах «Оттепель» и «Метод» и фэнтези «Лучше, чем люди», права на который были проданы Netflix. 

В 2017 году Федор Бондарчук, муж Андреевой, открыл свою киношколу «Индустрия», и актриса стала ее студенткой. Паулина обучалась сценарному мастерству у Жоры Крыжовникова и Авдотьи Смирновой, после чего дебютировала как автор сценария.

Проект по сценарию Андреевой, режиссером которого стал Бондарчук, получил название «Псих». Главные роли в сериале про столичного психотерапевта, который сам нуждается в помощи, сыграли Константин Богомолов, Елена Лядова и Роза Хайруллина. Многие критики негативно отозвались о работе Паулины Андреевой, отметив, что эта должность досталась актрисе по блату. 

До этого, в 2019-м, Паулина попробовала себя в амплуа режиссера. Она представила свой короткометражный фильм «Плачу с вами» о мужчине, который зарабатывает на жизнь тем, что оплакивает усопших на похоронах. Лента была отмечена на 30-м фестивале «Кинотавр».

Светлана Ходченкова, Алексей Макаров в сериале «Актрисы»
Светлана Ходченкова, Алексей Макаров в роли Полины, ГерыИсточник: кадр из сериала «Актрисы»

В 2023 году Паулина Андреева и Федор Бондарчук вновь выпустили совместный проект — сериал об изнанке профессии «Актрисы». Андреева выступила сценаристом, а Бондарчук — режиссером. Роли сыграли Алексей Гуськов, Светлана Ходченкова, Алексей Макаров, Сергей Гилев и другие. Драмеди удостоился смешанных отзывов. 

Сейчас в производстве находится сериал «Мамин сын», сценарий к которому тоже написала Паулина Андреева. Актриса сыграла одну из главных ролей. 

3. Дарья Мороз

Дарья Мороз в сериале «Содержанки»
Дарья Мороз в роли Лены ШироковойИсточник: кадр из сериала «Содержанки»

Творческие порывы у Дарьи Мороз возникли с появлением в ее жизни сериала «Содержанки». Успех эротической драмы вдохновил исполнительницу главной роли на продюсирование второго сезона. В третьем она была креативным продюсером, а в четвертом — шоураннером. Эту же должность Дарья заняла в сериале «Жить жизнь», в котором также сыграла одну из главных ролей. 

Дарья Мороз, Вячеслав Чепурченко в сериале «Секс. До и после»
Дарья Мороз, Вячеслав Чепурченко в роли администратора, барменаИсточник: кадр из сериала «Секс. До и после»

В 2023-м Мороз представила свой режиссерский дебют — сериал «Секс. До и после». Комедия стала победителем фестиваля «Новый сезон» в категории «Открытие» и в целом получила положительные отзывы критиков. Как и многие ее коллеги, попробовавшие силы в режиссуре, Дарья сыграла в своем проекте одну из главных ролей. В этом году ожидается выход второго сезона. 

4. Антон Богданов

Антон Богданов в сериале «Реальные пацаны»
Антон Богданов в роли АнтохиИсточник: кадр из сериала «Реальные пацаны»

В далеком 2010 году, когда состоялась премьера «Реальных пацанов», вряд ли кто-то мог предположить, что исполнитель одной из главных ролей Антон Богданов впоследствии создаст свою кинокомпанию. Но в 2021 году так и случилось.

Первый проект «Проспекта Мира» — фильм «Нормальный только я». Комедия рассказывает о коррупции в детском лагере и особенных детях. Главные роли сыграли: сам Антон Богданов, Константин Хабенский и Ольга Лерман. Также в ленте в эпизодической роли снялся Леон Кемстач, чья звезда засияла после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Антон Богданов, Мария Шукшина, Роман Погорелов, Софья Грузенко
Антон Богданов, Мария Шукшина, Роман Погорелов, Софья ГрузенкоИсточник: кадр из фильма «Иван Семенов. Школьный переполох»

Следующий полный метр Антона Богданова — восьмая часть франшизы «Елки», которая, как и все предыдущие фильмы этой серии, имела успех у зрителей. Также в режиссерской копилке Богданова две части фильма «Иван Семенов». Съемки третьей, «Иван Семенов. Полный каяк!» причем с Леоном Кемстачем в одной из ролей, стартовали в начале февраля 2025 года. Антон на этот раз выступит как продюсер.

Зато Богданов — в режиссерском кресле военной драмы «Красавица», производство которой началось в январе 2025-го. Фильм рассказывает о ленинградском зоопарке, сотрудники которого после начала войны, рискуя собой, пытаются спасти бегемотиху по кличке Красавица. В проекте играют Юлия Пересильд, Слава Копейкин, Стася Милославская и другие. 

5. Рената Литвинова

Рената Литвинова в фильме «Богиня: как я полюбила»
Рената Литвинова в роли ФаиныИсточник: кадр из фильма «Богиня: как я полюбила»

Режиссерский путь одной из самых загадочных актрис российского кинематографа начался в 2004 году — тогда она выпустила свой первый полный метр «Богиня: как я полюбила». В своей ленте Рената Литвинова сыграла главную роль. 

Следующая успешная картина актрисы, фэнтези «Последняя сказка Риты», вышла в 2012 году, и Литвинова сыграла в фильме ангела смерти. Спустя четыре года Рената приняла участие в создании киноальманаха «Петербург. Только по любви».

Рената Литвинова в фильме «Северный ветер»
Рената Литвинова в роли МаргаритыИсточник: кадр из фильма «Северный ветер»

Последний на сегодняшний день режиссерский кинопроект Литвиновой — фильм 2021 года «Северный ветер», посвященный Кире Муратовой. Главную роль сыграла сама Рената, а музыку написала Земфира (признана иноагентом в РФ). Костюмы для героини Литвиновой сшил креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия. 

Стоит отметить, что изначально «Северный ветер» был спектаклем и режиссерским дебютом Ренаты Литвиновой в театре. Когда было принято решение сделать из истории фильм, сюжет немного изменили. 

6. Данила Козловский 

Данила Козловский в фильме «Духless 2»
Данила Козловский в роли МаксаИсточник: кадр из фильма «Духless 2»

После выхода фильма «Духless» в 2011 году Данила Козловский стал самым популярным и востребованным актером. Ни одна громкая новинка в мире российского кино не обходилась без его участия. Но в какой-то момент ажиотаж спал, на экранах все чаще стал мелькать Александр Петров, а Козловский переквалифицировался в продюсера, хотя главную роль в продуктах своего творчества актер доверял только себе. 

В 2015 году состоялся продюсерский дебют Данилы Козловского в романтической мелодраме «Статус: Свободен», в ней он сыграл в паре Елизаветой Боярской. Спустя год актер повторил опыт, приняв участие в создании криминальной драмы «На районе». Главная роль снова досталась Козловскому, а режиссером фильма выступила Ольга Зуева, на тот момент возлюбленная Данилы. 

В 2017 году актер учредил кинокомпанию «ДК Интертеймент» и приступил к созданию своего фильма. В 2018-м в преддверии чемпионата мира по футболу публика увидела первое авторское творение Козловского — спортивную драму «Тренер», в котором Данила выступил как режиссер, сценарист и продюсер, а также сыграл главную роль. Фильм получил средние оценки критиков, но сборы при бюджете в 390 миллионов составили 900 миллионов рублей. 

Оксана Акиньшина, Данила Козловский в фильме «Чернобыль»
Оксана Акиньшина, Данила Козловский в роли Ольги, АлексеяИсточник: кадр из фильма «Чернобыль»

Следующей картиной Данилы Козловского стала драма «Чернобыль», вышедшая в 2021 году. Критики холодно приняли ленту, а сборы оказались равнозначны бюджету. Тем не менее фильм-катастрофа о трагедии 1986 года сыграла важную роль в жизни Козловского. По слухам, именно на этих съемках Данила закрутил роман с Оксаной Акиньшиной.

В 2022 году состоялась премьера первого сериала Козловского «Карамора», в котором он выступил как режиссер, продюсер и сыграл главную роль. В настоящее время в разработке находится фильм «Дакар» — четвертая режиссерская работа Данилы. Дата выхода и детали сюжета спортивной драмы о ежегодном ралли-марафоне пока не разглашаются. 

7. Петр Федоров

Петр Федоров в сериале «Ласт квест»
Петр Федоров в роли ОлегаИсточник: кадр из сериала «Ласт квест»

Актер, который прославился в нулевые после выхода сериала «Клуб», в 2023 году представил на суд зрителей свой сериал «Ласт квест». Сценарий к проекту о риелторе-наркомане, пытающемся спасти своего сына, Петр Федоров написал сам. Также он сыграл главную роль и выступил автором музыки. Сериал получил преимущественно положительные отзывы. Критики отметили смелый сценарий и нестандартные сюжетные повороты. 