Звезда призналась, что, когда приступала к съемкам, выкуривала по две пачки сигарет в день. Однако во время подготовки к роли Лары Крофт, владеющей всеми видами боевых искусств, актриса пересмотрела свои взгляды на жизнь и задумалась о своем здоровье. Джоли отметила, что этот проект помог ей не только отказаться от курения, но и понять, что она может делать то, о чем раньше даже не подозревала.