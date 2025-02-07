Анджелина Джоли недавно посетила премию Maltin Modern Master Award, которая прошла в рамках 40-го Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. 49-летняя актриса побеседовала с критиком Леонардом Малтином и рассказала, как фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» 2001 года изменил ее жизнь.
Звезда призналась, что, когда приступала к съемкам, выкуривала по две пачки сигарет в день. Однако во время подготовки к роли Лары Крофт, владеющей всеми видами боевых искусств, актриса пересмотрела свои взгляды на жизнь и задумалась о своем здоровье. Джоли отметила, что этот проект помог ей не только отказаться от курения, но и понять, что она может делать то, о чем раньше даже не подозревала.
Готовясь к роли, звезда много тренировалась. По признанию актрисы, после сильной физической нагрузки ей не хотелось ничего, кроме отдыха. Когда же она заметила изменения в своей внешности, то поняла, что больше не хочет вредить своему здоровью.
«В Tomb Raider в течение нескольких месяцев не было ничего, кроме нескольких тренировок в день: утром, днем и вечером. И в какой-то момент я не хотела ничего, кроме хорошей еды, воды и сна», — заявила актриса.
Она добавила, что после окончания съемок родила трех детей и навсегда бросила курить. «Я больше никогда так не делала… Ну, кажется, один или два раза», — шутливо заключила кинозвезда.