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Деми Мур — об отношениях с Брюсом Уиллисом: «Мы всегда будем семьей»

Актриса призналась, что любит бывшего мужа
Деми Мур и Брюс Уиллис
Деми Мур и Брюс Уиллис

Деми Мур рассказала, какие отношения ее связывают с бывшим мужем Брюсом Уиллисом. 62-летняя актриса призналась, что после развода они остались друзьями. По словам звезды «Субстанции», Уиллис навсегда остался для нее любимым человеком.

«Мы всегда будем семьей, просто в другой форме. Для меня никогда не было такого вопроса. Я рядом, потому что я делаю это для тех людей, которых люблю», — отметила Мур в интервью Variety.

Напомним, Деми Мур и Брюс Уиллис прожили вместе 11 лет (с 1989 по 2000 год). В браке у актеров родились три дочери: Румер, Скаут и Таллула.

После развода Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, с которой у него родились еще две дочери — Мейбл и Эвелин.

В 2022 году Брюс Уиллис сообщил о завершении кинокарьеры из-за проблем со здоровьем. Позже стало известно, что у голливудского актера диагностировали деменцию. Она приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

Недавно появились новости, что звезда фильма «Крепкий орешек» с трудом передвигается, практически не выходит на улицу и перестал разговаривать. Рядом с актером находится его семья: бывшая и нынешняя жены и пятеро дочерей.

Ранее супруга Брюса Уиллиса показала его улыбающимся и поющим на новом видео. 