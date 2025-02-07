Деми Мур рассказала, какие отношения ее связывают с бывшим мужем Брюсом Уиллисом. 62-летняя актриса призналась, что после развода они остались друзьями. По словам звезды «Субстанции», Уиллис навсегда остался для нее любимым человеком.
«Мы всегда будем семьей, просто в другой форме. Для меня никогда не было такого вопроса. Я рядом, потому что я делаю это для тех людей, которых люблю», — отметила Мур в интервью Variety.
Напомним, Деми Мур и Брюс Уиллис прожили вместе 11 лет (с 1989 по 2000 год). В браке у актеров родились три дочери: Румер, Скаут и Таллула.
После развода Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, с которой у него родились еще две дочери — Мейбл и Эвелин.
В 2022 году Брюс Уиллис сообщил о завершении кинокарьеры из-за проблем со здоровьем. Позже стало известно, что у голливудского актера диагностировали деменцию. Она приводит к постепенной потере когнитивных способностей.
Недавно появились новости, что звезда фильма «Крепкий орешек» с трудом передвигается, практически не выходит на улицу и перестал разговаривать. Рядом с актером находится его семья: бывшая и нынешняя жены и пятеро дочерей.
Ранее супруга Брюса Уиллиса показала его улыбающимся и поющим на новом видео.