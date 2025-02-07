СМИ: Хью Джекман решил сделать предложение возлюбленной через год после развода

Актер Хью Джекман решил сделать предложение Саттон Фостер через год после развода. Об этом сообщает Dailу Mail.
«У Хью было время все обдумать, пока он был в Австралии на каникулах, но в конечном итоге он понял, как сильно скучает по ней. Волшебство вернулось, когда они воссоединились, и в конечном итоге брак стал целью для этих двоих. Хью ясно дает понять, что хочет сделать Саттон своей женой», — заявил инсайдер издания.
Недавно Хью Джекмана и 49-летнюю Саттон Фостер подловили, когда они стояли у машины на парковке. Актеров запечатлели после того, как они посетили заведение In-N-Out Burger в Сан-Фернандо, Калифорния. На снимках знаменитости страстно целовались.
До этого Хью Джекман был женат на Деборре-Ли Фернесс. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли». Женщина старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот. 16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.