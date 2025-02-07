СМИ: Хью Джекман решил сделать предложение возлюбленной через год после развода

«У Хью было время все обдумать, пока он был в Австралии на каникулах, но в конечном итоге он понял, как сильно скучает по ней. Волшебство вернулось, когда они воссоединились, и в конечном итоге брак стал целью для этих двоих. Хью ясно дает понять, что хочет сделать Саттон своей женой», — заявил инсайдер издания.