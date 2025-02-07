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СМИ: Хью Джекман решил сделать предложение возлюбленной через год после развода

Актер встречается с 49-летней коллегой Саттон Фостер
Хью Джекман и Саттон Фостер
Хью Джекман и Саттон ФостерИсточник: Legion-Media.ru

Актер Хью Джекман решил сделать предложение Саттон Фостер через год после развода. Об этом сообщает Dailу Mail.

«У Хью было время все обдумать, пока он был в Австралии на каникулах, но в конечном итоге он понял, как сильно скучает по ней. Волшебство вернулось, когда они воссоединились, и в конечном итоге брак стал целью для этих двоих. Хью ясно дает понять, что хочет сделать Саттон своей женой», — заявил инсайдер издания.

Недавно Хью Джекмана и 49-летнюю Саттон Фостер подловили, когда они стояли у машины на парковке. Актеров запечатлели после того, как они посетили заведение In-N-Out Burger в Сан-Фернандо, Калифорния. На снимках знаменитости страстно целовались.

До этого Хью Джекман был женат на Деборре-Ли Фернесс. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли». Женщина старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот. 16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.