52-летняя Ирина Гринева снялась в облегающем платье в Венеции

Актриса Ирина Гринева снялась в облегающем платье в день своего рождения и поделилась кадрами в соцсетях, восхитив фанатов. Звезда отпраздновала 52-летие в Венеции.
«Маленькое черное платье. Что может быть лучше?» — отметила именинница.
Подписчики знаменитости оценили ее образ: «Великолепна, как всегда», «Сказочно красива», «Кейт Бланшетт, это ты?», «Прекраснейшая», «Вы с годами только шикарнее становитесь», «Идеальная фигура», «Потрясающе выглядите», «Уникальная у вас красота».
Актриса говорила в личном блоге, что при росте в 170 сантиметров ее вес варьируется от 50 до 55 килограммов. Гринева активно занимается спортом, бегает по утрам, а еще практикует голодание. Знаменитость отмечала, что старается питаться сбалансированно и не переедать — она ест небольшими порциями четыре-пять раз в день. Также звезда поддерживает тело в тонусе с помощью массажа и плавания.
Гринева в 2010 году вышла замуж за фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр Максима Шабалина, артистке на тот момент было 37 лет, а знаменитому спортсмену — 28. Актриса признавалась, что сначала не восприняла ухаживания чемпиона всерьез, но разница в возрасте ее никогда не смущала. Звезда в 40 лет впервые стала матерью, в 2013 году она родила дочь Василису. По словам знаменитости, появление ребенка полностью изменило ее жизнь и воплотило в реальность многие мечты.