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ТАСС: актер Денис Матросов пострадал в ДТП с полицейской машиной

По информации медицинских служб, один из полицейских находится в тяжелом состоянии
Денис Матросов
Денис МатросовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский актер театра и кино Денис Матросов пострадал в ДТП с участием полицейской машины в Москве. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.

«В результате ДТП с участием полиции пострадал актер Денис Матросов, у него повреждена нога. Он отвез сына в школу и возвращался домой, проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора, когда столкнулся со служебным автомобилем», — сказал собеседник агентства.

По его словам, актер находится в шоковом состоянии. Сейчас на месте ДТП ведется разбирательство.

Авария произошла около 10:45 мск на Череповецкой улице, столкнулись два автомобиля, один из них служебный. В результате ДТП, предварительно, пострадали два сотрудника полиции. В медицинских службах ТАСС сообщили, что один из полицейских находится в тяжелом состоянии.

Матросов — российский актер театра и кино, продюсер и режиссер.