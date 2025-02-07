ТАСС: актер Денис Матросов пострадал в ДТП с полицейской машиной

Авария произошла около 10:45 мск на Череповецкой улице, столкнулись два автомобиля, один из них служебный. В результате ДТП, предварительно, пострадали два сотрудника полиции. В медицинских службах ТАСС сообщили, что один из полицейских находится в тяжелом состоянии.