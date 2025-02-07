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Сериалы с Боярской, Нагиевым и Смоляковым покажут на фестивале Original+

В программу ежегодного фестиваля вошли новинки, которые в ближайшее время выйдут в российских онлайн-кинотеатрах
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Кузьма Сапрыкин и Андрей Смоляков в сериале «Оперативная память»
Кузьма Сапрыкин и Андрей Смоляков в сериале «Оперативная память»

4-й Фестиваль контента стриминговых платформ Original+, который пройдет 25-27 февраля в Москве, объявил программу. В этом году в категории «Сериалы» представлены десять проектов разных онлайн-кинотеатров.

На награды смотра будут претендовать: детективная драма «Оперативная память» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным, комедия «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, психологический триллер «Опасная близость» с Елизаветой Боярской и Артуром Бесчастным, музыкальное драмеди «ВИА “Васильки”» с Дмитрием Харатьяном, масштабный исторический проект Александра Котта «Павел. Первый и последний» с Денисом Власенко, детектив «Тайга» с Дарьей Екамасовой, мистический триллер «Гипнозис. Охота на избранных» с Даниилом Страховым, фантастическая комедия «Баранкины и камни силы» с Юлией Топольницкой, а также проект VK Creative «Октагон» со звездой «Трудных подростков» Виталием Андреевым.

Дмитрий Нагиев в сериале «Злые люди»
Дмитрий Нагиев в сериале «Злые люди»

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся специальные показы исторического детектива Кима Дружинина «Злые люди» и комедии «Гаражники», получившей приз «Самый ожидаемый игровой сериал» на фестивале «Пилот».

В категории «Шоу» представлены семь проектов, в числе которых «Новое слово», «ЛПШКИ» и «Модный подкаст», созданные специально для VK Видео или при его участии, шоу Одноклассников «ОК на связи», а также «Министерство поп-культуры» Кинопоиска, «Музлофт» Rutube и «Вовапикчерс. Оскар 2025» платформы «Смотрим».