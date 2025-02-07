В категории «Шоу» представлены семь проектов, в числе которых «Новое слово», «ЛПШКИ» и «Модный подкаст», созданные специально для VK Видео или при его участии, шоу Одноклассников «ОК на связи», а также «Министерство поп-культуры» Кинопоиска, «Музлофт» Rutube и «Вовапикчерс. Оскар 2025» платформы «Смотрим».