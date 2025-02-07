Звезда «Баффи» ответила на слухи о перезапуске сериала

«Возможно, вы слышали некоторые новости на этой неделе, но понимаю, что вы ничего не слышали от меня. Три года назад мне позвонила моя дорогая подруга и наставница Гейл Берман. Она сказала, что хочет, чтобы я поговорила с Хлоей Чжао и услышала ее мнение о потенциальном возрождении “Баффи”», — вспоминает актриса.