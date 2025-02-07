Мошенника, о котором сняли фильм, приговорили к шести годам тюрьмы

Британский мошенник Роберт Хенди-Фригард (он же Дэвид Хенди) был осужден на шесть лет тюрьмы во Франции, сообщает France 24. Срок он получил за то, что в августе 2022 года в департаменте Крез сбил на машине двух полицейских.
«Я запаниковал», — заявил на суде Хенди.
Гособвинитель Александра Петью просила, чтобы Хенди приговорили к семи годам. По ее мнению, попытка побега, предпринятая мошенником, и вовсе достойна боевика «Безумный Макс: дорога ярости».
Хенди прославился благодаря двум проектам: документальному сериалу «Самозванцы: в поисках непревзойденного мошенника» (2022) и художественному фильму «Шпион, которого не было» (2021) с Джеймсом Нортоном и Джеммой Артертон в главных ролях. В 2005 году в Лондоне его приговорили к пожизненному заключению за похищение, жульничество (deception) и кражу у студентов и женщин. Размер ущерба на тот момент составлял £1 млн (по нынешнему курсу £1,24 млн, или более 149 млн руб.).
Своих жертв Хенди обманывал, представляясь сотрудником британской Службы безопасности (MI5).
В 2009 году мошенника выпустили из тюрьмы после апелляции — суд отменил приговор за похищение, признав, что физическое принуждение не оказывалось.
С 2015 года Хенди проживал во французской коммуне Видайя под чужим именем и незаконно разводил биглей. Он часто уезжал из дома, а за собаками оставалась присматривать некая женщина. Она никогда не выходила за границы частной собственности и практически не общалась с другими людьми, что вызвало беспокойство у соседей (большинство из них пенсионеры). Опасения местных усилились после того, как они узнали о криминальном прошлом Хенди. Они обращались к местным властям, однако те ничего не могли сделать без жалобы от самой женщины.
Изменения в деле наметились после премьеры документального сериала, в котором снялись дети некой Сандры Клифтон. Они переживали за судьбу матери, исчезнувшей вслед за мошенником. В Клифтон жители Видайи узнали свою соседку. Они связались с ее детьми, и те попробовали забрать мать домой. Сделать это было не так просто, даже в отлучке Хенди оставался с ней на связи по телефону и настроил женщину против родных.
В августе 2022 года сын Клифтон приехал вместе с представителями мэрии и соседями к дому Хенди. Они попробовали воспользоваться неоднократными предупреждениями со стороны зоозащитных организаций. Предполагалось, что биглей заберет благотворительная компания, а Клифтон на таких условиях согласится уехать. Хенди объявился дома, когда собак грузили в машину.
По словам одного из соседей, к Хенди подошли полицейские. Они проверяли его документы, когда тот нажал на газ, сбил двух сотрудников правопорядка и скрылся с места преступления. Задержать его удалось только в Бельгии.
Еще один скандал, связанный с мошенничеством, стал сюжетом передачи Sept a huit на французском телеканале TF1. 53-летняя француженка по имени Анна передала мошеннику €830 тыс. (почти 88 млн руб.). Преступник нашел ее соцсети и представился Брэдом Питтом, он убедил женщину в том, что серьезно болен, а деньги ему нужны на лечение. Счета голливудского актера якобы были заморожены из-за развода с Анджелиной Джоли.
Случай завирусился, а ставшая жертвой мошенников подверглась травле и насмешкам, из-за чего TF1 принял решение удалить эпизод со своих платформ. В беседе с Le Figaro Анна заявила, что ее ошибочно представили как изменщицу — она никогда не изменяла своему мужу. Действия же ее были продиктованы сочувствием человеку, которому была нужна помощь.