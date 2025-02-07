Мошенника, о котором сняли фильм, приговорили к шести годам тюрьмы

С 2015 года Хенди проживал во французской коммуне Видайя под чужим именем и незаконно разводил биглей. Он часто уезжал из дома, а за собаками оставалась присматривать некая женщина. Она никогда не выходила за границы частной собственности и практически не общалась с другими людьми, что вызвало беспокойство у соседей (большинство из них пенсионеры). Опасения местных усилились после того, как они узнали о криминальном прошлом Хенди. Они обращались к местным властям, однако те ничего не могли сделать без жалобы от самой женщины.