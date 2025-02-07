Кончаловский покажет серию документальных роликов о живущих в РФ людях

На вопрос, что надо сделать, чтобы жизнь стала лучше, поступили сотни ответов. В частности, люди говорили, что нужно не зацикливаться на мелочах, работать, любить и уважать то, что ты делаешь, повысить уровень образования граждан, самим становиться лучше, а также думать о духовном, а не материальном.