Кончаловский покажет серию документальных роликов о живущих в РФ людях

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский режиссер Андрей Кончаловский в рамках своего исследования «Это мы. Родные люди» начинает публикацию роликов, материал для которых снимали сами россияне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе режиссера.
«Весь прошлый год я просил вас присылать свои ответы на сложные вопросы, касающиеся нашей с вами жизни, системы ценностей, культурного кода, — обратился к своим зрителям Кончаловский. — Еще раз хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на мой призыв и поделился своими размышлениями. Вы помогли мне понять, какие мы — люди, живущие в России сегодня».
Режиссер добавил, что с 7 февраля начнется публикация серии роликов, которые были созданы на основе присланных видеозаписей. Жители России делились своими мыслями, а потом творческая группа проекта проанализировала присланные записи.
Первый ролик отвечает на вопрос: «Кого вы считаете родными людьми?». Также зрители, например, отвечали на вопросы: «Как вам больше нравится — по закону или по справедливости?», «Жить в такой огромной стране — это для нас хорошо или плохо?» и другие.
На вопрос, что надо сделать, чтобы жизнь стала лучше, поступили сотни ответов. В частности, люди говорили, что нужно не зацикливаться на мелочах, работать, любить и уважать то, что ты делаешь, повысить уровень образования граждан, самим становиться лучше, а также думать о духовном, а не материальном.
О проекте
Исследование «Это мы. Родные люди» проводится в рамках проекта «Это мы». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Кончаловский — обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля. Режиссер отмечен за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», также он получил специальный приз жюри за картину «Дом дураков». Среди его лент последних лет — «Грех» и «Дорогие товарищи!». В 2025 году запланирована премьера 16-серийного исторического фильма Кончаловского под рабочим названием «Хроники русской революции».