Джордж Клуни анонсировал свой дебют на Бродвее в мюзикле «Доброй ночи и удачи»

Уточняется, что Клуни является соавтором и героем пьесы «Доброй ночи и удачи», адаптированной по его одноименному фильму 2005 года о легенде радиовещания и телевизионной журналистики Эдварде Марроу и его работе во время «охоты на ведьм» сенатора США Джозефа Маккарти в 1950-х годах, когда американский политический и культурный истеблишмент стремились уличить в симпатии к идеям коммунизма.