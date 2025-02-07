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Джордж Клуни анонсировал свой дебют на Бродвее в мюзикле «Доброй ночи и удачи»

Двукратный обладатель премии «Оскар» Клуни заявил, что не давал живых театральных представлений с 1986 года
Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Известный актер кино и телевидения Джордж Клуни анонсировал свой предстоящий дебют на Бродвее в мюзикле «Доброй ночи и удачи» и признался, что нервничает, выходя на сцену. Об этом 6 февраля сообщило Reuters.

Двукратный обладатель премии «Оскар» Клуни заявил, что не давал живых театральных представлений с 1986 года.

«Я не играл в пьесах 40 лет… так что это ужасно. Да, Джордж Клуни нервничает», — сказал актер.

Уточняется, что Клуни является соавтором и героем пьесы «Доброй ночи и удачи», адаптированной по его одноименному фильму 2005 года о легенде радиовещания и телевизионной журналистики Эдварде Марроу и его работе во время «охоты на ведьм» сенатора США Джозефа Маккарти в 1950-х годах, когда американский политический и культурный истеблишмент стремились уличить в симпатии к идеям коммунизма.

«Самое интересное, что мы играем пьесу на тему, которая очень близка нашему сердцу… и говорим правду», — сказал Клуни.

Мюзикл «Доброй ночи и удачи» будет идти на Бродвее с 12 марта по 8 июня.

Ранее стало известно о том, что режиссер Дэвид Литч планирует снять фильм «Четырнадцать друзей Оушена» с Джорджем Клуни. 