Милош Бикович получил травмы лица на съемках

Милош также рассказал о другом инциденте: актер сильно ушибся, когда прыгнул с лодки в сторону берега и ударился о пристань. «Трос, которым тянули лодку, за что-то зацепился. Я прыгнул, но не долетел до берега и упал в реку, так что еще и искупался», — добавил артист.