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Милош Бикович получил травмы лица на съемках

Актеру посекло лицо осколками на съемках
Милош Бикович в фильме «Красный шелк»
Милош Бикович в фильме «Красный шелк»

Российский и сербский актер Милош Бикович получил травму лица во время съемок проекта «Красный шелк». Об этом рассказал продюсер картины Вадим Быркин во время закрытой премьеры фильма в московском офисе VK. Его цитирует издание Peopletalk.

Милош Бикович и команда фильма «Красный шелк» на закрытой предпремьерной встрече в московском офисе VK
Милош Бикович и команда фильма «Красный шелк» на закрытой предпремьерной встрече в московском офисе VK

По словам продюсера, Бикович самостоятельно выполнял многие трюки, из-за чего однажды пострадал. Как сообщил Быркин, когда артист пробегал мимо окон, разбивающихся от выстрелов, ему посекло лицо осколками.

Милош также рассказал о другом инциденте: актер сильно ушибся, когда прыгнул с лодки в сторону берега и ударился о пристань. «Трос, которым тянули лодку, за что-то зацепился. Я прыгнул, но не долетел до берега и упал в реку, так что еще и искупался», — добавил артист.

Ранее сообщалось, что Бикович дал совет об отцовстве актеру Александру Петрову. О том, что артист и его супруга Виктория Антонова станут родителями, было объявлено в декабре минувшего года.