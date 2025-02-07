Милош Бикович получил травмы лица на съемках

Российский и сербский актер Милош Бикович получил травму лица во время съемок проекта «Красный шелк». Об этом рассказал продюсер картины Вадим Быркин во время закрытой премьеры фильма в московском офисе VK. Его цитирует издание Peopletalk.
По словам продюсера, Бикович самостоятельно выполнял многие трюки, из-за чего однажды пострадал. Как сообщил Быркин, когда артист пробегал мимо окон, разбивающихся от выстрелов, ему посекло лицо осколками.
Милош также рассказал о другом инциденте: актер сильно ушибся, когда прыгнул с лодки в сторону берега и ударился о пристань. «Трос, которым тянули лодку, за что-то зацепился. Я прыгнул, но не долетел до берега и упал в реку, так что еще и искупался», — добавил артист.
Ранее сообщалось, что Бикович дал совет об отцовстве актеру Александру Петрову. О том, что артист и его супруга Виктория Антонова станут родителями, было объявлено в декабре минувшего года.