В детстве Александр был у режиссеров буквально нарасхват, однако по мере взросления предложений становилось все меньше. Да и от былой шевелюры почти ничего не осталось. Лойе продолжает сниматься в кино в основном в эпизодических ролях. Один из последних проектов с участием Александра — семейный фильм Антона Богданова «Иван Семенов: Школьный переполох», где он сыграл отца главного хулигана, рыжеволосого Вани.