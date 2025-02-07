Успех в кино определяют разные факторы, в том числе яркая внешность артиста. Рыжеволосые знаменитости всегда привлекали внимание и вызывали интерес публики. Уже рассказывали вам об актрисах с естественным огненным оттенком волос, в этой статье исследуем, кто из отечественных актеров может похвастаться такой же шевелюрой.
Александр Лойе
Рыжие волосы звезде «Ералаша» Саше Лойе достались в наследство от прадеда-немца, а на экраны артист попал случайно. Это произошло в конце 80-х, когда Лойе отдыхал в Подмосковье, и яркого мальчугана заприметил режиссер Вячеслав Никифоров. Он предложил ему небольшой эпизод в фильме с Михаилом Ефремовым «Благородный разбойник Владимир Дубровский». Затем Лойе стал актером известного всем киножурнала, сыграв в нескольких эпизодах хулигана Сидорова.
В детстве Александр был у режиссеров буквально нарасхват, однако по мере взросления предложений становилось все меньше. Да и от былой шевелюры почти ничего не осталось. Лойе продолжает сниматься в кино в основном в эпизодических ролях. Один из последних проектов с участием Александра — семейный фильм Антона Богданова «Иван Семенов: Школьный переполох», где он сыграл отца главного хулигана, рыжеволосого Вани.
Антон Богданов
Популярность актеру принес сериал «Реальные пацаны», где он сыграл гопника-ловеласа Антоху. На волне успеха Антон Богданов снялся еще в нескольких проектах, где ему предложили образы простачков. Однако со временем Антону удалось доказать, что он не только «рыжий из “Пацанов”». В фильмографии Богданова «Т-34», «Огонь» и «Полярный».
Удачно сложилась режиссерская судьба Антона: он снял одну из историй в комедии «Елки 8», семейный фильм «Иван Семенов: Школьный переполох» и его продолжение, а также сериал «Чудо» с Филиппом Янковским и Данилом Стекловым. В 2025-м Богданов представит военную драму «Красотка», где главную роль сыграл Слава Копейкин.
Андрей Бурковский
Рыжие волосы стали визитной карточной квнщика и в скетчах шоу «Даешь молодежь!», где Андрей Бурковский в том числе примерил образ гопника по кличке Ржавый. Актеру отлично удаются и комедийные персонажи, и серьезные роли. Брутальный образ воеводы в историческом фильме «Легенда о Коловрате» отлично дополнила рыжая борода Бурковского.
Актер мастерски жонглирует разными амплуа: от манипулятора в сериале «Медиатор» до офисного сотрудника-простачка, как в комедии «Я на перемотке!». Яркая внешность дает конкурентные преимущества, и артист этого не отрицает. Впервые выгоду из своего цвета волос Андрей извлек еще в детстве, когда на утреннике ему доверили играть Карлсона.
Виктор Хориняк
Обаятельный актер уверенно штурмует российский кинематограф. Популярность Виктору Хориняку принесла роль бармена в ситкомах «Кухня» и «Отель Элеон». Но настоящим любимцем публики он стал после выхода франшизы «Последний богатырь», где сыграл главного героя — находчивого Ивана.
Сам Виктор уверяет, что рыжий оттенок волос влияет и на его характер: актер бывает чересчур нахальным и настойчивым, но эти качества он старается держать в узде. По признанию Хориняка, в зависимости от времени года его шевелюра меняет оттенок от ярко-рыжего до русого.
Сергей Соцердотский
Рыжие волосы и веснушки придают Сергею Соцердотскому особый шарм, достаточно вспомнить его образ Прошки из «Холопа». Актер шутил, что после выхода комедии его популярность настолько выросла, что появились слухи о его внебрачных рыжеволосых детях. При этом Сергей с легкостью расстается с огненной копной, если того требует режиссер — для роли в военной драме «Вернуть любой ценой» он побрился налысо.
В копилке Соцердотского есть и другие яркие персонажи: застенчивый звукооператор в «ИП Пирогова» или оперативник-недоучка в «Методе уборщицы».
Павел Майков
Рыжий оттенок волос достался звезде «Бригады» по наследству, хотя самой огненной бестией в семье Павла Майкова, безусловно, считается Анастасия Стоцкая. Актер предпочитает не акцентировать внимание на внешности и выбирает характерных персонажей: начальника угрозыска в сериале «Девушки с Макаровым» или непутевого отца в комедии «Танцуй, Селедка!».
Интересно, что супруга Майкова Мария Саффо — тоже обладательница рыжих кудрей. Актеры счастливы в браке более 15 лет, но из-за генетической несовместимости завести общих детей у них не получилось.
Федор Стуков
Рыжий и конопатый Федор Стуков завоевал сердца зрителей благодаря Тому Сойеру в приключенческом мини-сериале «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Затем последовали роли в фильмах «Родня», «Остров сокровищ», «Пеппи Длинныйчулок». Зрители, чье детство пришлось на 80-е, хорошо понят Федю Стукова по киножурналу «Ералаш».
Определившись с профессией и окончив Щукинское училище, Стуков решил покорять телевидение в роли ведущего шоу «Лего-го!», «До 16 и старше» и других. Сегодня Федор практически не снимается в кино — он пересел в режиссерское кресло. Из-под его рук вышли популярные сериалы «Физрук», «Восьмидесятые», «Ивановы-Ивановы», «Дылды» и «Бэби-тур».