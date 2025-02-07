Звезда сериала «Кухня» станцевала в откровенном бикини

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня» жену Дмитрия Нагиева, показала фигуру в купальнике. Звезда станцевала в откровенном бикини возле бассейна и опубликовала кадры в соцсетях.
«Когда узнала, что ПП — это постоянно путешествовать», — отметила артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Вы прекрасны», «Бриллиант», «Тоже так хочу, и фигуру такую хочу», «Великолепна», «Огненная девушка», «Хороша», «Восхитительна», «Богиня».
Артистка с семьей периодически живет на Шри-Ланке. У них есть собственный дом. Горбань объясняла подписчикам, что привыкла «зимовать» в теплых странах, поэтому их отъезд никак не связан с политическими событиями. По словам знаменитости, ее супруг больше 10 лет занимается на острове бизнесом, и за это время приобрел недвижимость.
В этот раз звезда улетела из России вместе с двумя собаками. Актриса отметила, что питомцы такие же члены семьи, и они не хотят с ними разлучаться.
В начале 2021 года Горбань вышла замуж за кинооператора Кирилла Зоткина, и 5 августа у пары родился сын Нилан. У знаменитости также есть 10-летняя дочь от осветителя Олега Филатова, с которым она развелась в 2018 году. Актриса отмечала, что у Стефании прекрасные отношения с отчимом, и она считает его лучшим другом, поэтому конфликтов в семье не возникает.