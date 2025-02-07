Звезда сериала «Кухня» станцевала в откровенном бикини

В начале 2021 года Горбань вышла замуж за кинооператора Кирилла Зоткина, и 5 августа у пары родился сын Нилан. У знаменитости также есть 10-летняя дочь от осветителя Олега Филатова, с которым она развелась в 2018 году. Актриса отмечала, что у Стефании прекрасные отношения с отчимом, и она считает его лучшим другом, поэтому конфликтов в семье не возникает.