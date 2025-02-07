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Звезда «Счастливы вместе» жестко раскритиковал уехавших артистов

Актер Виктор Логинов заявил, что уехавшие из-за СВО артисты унизили фанатов
Виктор Логинов
Виктор Логинов

Актер и телеведущий Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», считает, что уехавшим из-за специальной военной операции (СВО) артистам никто не давал слова. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

По словам Логинова, сбежавшие певцы и актеры, которые из других стран критикуют и оскорбляют Россию и народ, в первую очередь опускают и унижают любовь собственных поклонников.

«А кто вам слово-то давал? За что вы так нас? Когда они позволяют себе народную любовь хаять, опускать вот так — грязно и низко, хочется спросить: за что? Как говорит мой отец: да ну их в одно место!» — заявил Виктор.

Также артист ответил, не жалеет ли он о том, что из страны уехали звезды сцены Алла Пугачева, Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) и Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом).

«Каждый человек имеет право высказаться, но не всякое мнение должно быть услышано. Пугачева мне никогда не нравилась. А то, что сделали Макаревич и Гребенщиков, ну, это их выбор. У меня выбор другой — я со своей страной», — добавил Логинов.