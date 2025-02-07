95-летний актер Олег Стриженов попал в больницу

95-летний народный артист Олег Стриженов находится в больнице, сообщила aif.ru его помощница.
«Он в больнице, проходит плановое обследование. На следующей неделе выпишется», — рассказала она.
В свою очередь, представитель Екатерины Стриженовой отметила, что у Олега Стриженова, как у пожилого человека, есть определенные проблемы со здоровьем, но сейчас у него все хорошо.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что у актера произошел ишемический инсульт и он находится под наблюдением медиков.
Напомним, что Олег Стриженов получил широкую известность благодаря съемкам в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Юность Петра» и других.