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95-летний актер Олег Стриженов попал в больницу

Народный артист проходит плановое обследование
Олег Стриженов
Олег СтриженовИсточник: Legion-Media.ru

95-летний народный артист Олег Стриженов находится в больнице, сообщила aif.ru его помощница.

«Он в больнице, проходит плановое обследование. На следующей неделе выпишется», — рассказала она.

В свою очередь, представитель Екатерины Стриженовой отметила, что у Олега Стриженова, как у пожилого человека, есть определенные проблемы со здоровьем, но сейчас у него все хорошо.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что у актера произошел ишемический инсульт и он находится под наблюдением медиков.

Напомним, что Олег Стриженов получил широкую известность благодаря съемкам в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Юность Петра» и других.