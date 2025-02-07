Умер актер сериала «Бандитский Петербург» Анатолий Худолеев

Худолеев родился 11 июля 1942 года в Чапаевске в Куйбышевской области (Самарская область). В 1963 году он окончил театральную студию при Куйбышевском драматическом театре имени Горького. С 1976 года актер работал в драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.