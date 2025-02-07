Четырехсерийная драма о том, как делается кино, — режиссерская работа Надежды Михалковой. В «Номинации» она также сыграла главную роль — дерзкую актрису Веру, которая мечтает о Голливуде и даже подписывает контракт с продюсерами, но съемки отменяются, и Вера возвращается на родину. Вместе с сестрой Татьяной (Анна Михалкова), которая застряла в амплуа сериальных героинь, она решает создать собственное кино.