Анна Михалкова — яркий представитель одной из самых известных кинодинастий. Ей одинаково хорошо удаются образы строгого следователя и обаятельной домохозяйки. Расскажем, в каких проектах раскрываются все грани таланта актрисы.
«Обычная женщина» — Марина Лаврова
Главная героиня сериала владеет скромным цветочным магазином и после рабочего дня возвращается домой к семье. Однако размеренная жизнь Марины — на самом деле лишь ширма. Главная героиня заведует нелегальным борделем, который обслуживает влиятельных клиентов с экстравагантными предпочтениями.
Образ Марины в сериале «Обычная женщина» производит сильное впечатление: она находит выход из самых запутанных ситуаций и не пасует перед бандитами. Некоторые зрители сравнили драму с американским сериалом «Во все тяжкие». За эту роль кинокритики удостоили Анну Михалкову награды «Золотой орел».
«Шторм» — Марина Кузнецова
Настоящая драма разворачивается в небольшом городке, когда во время открытия Дворца молодежи рушится крыша, а под завалами погибают десятки детей. За дело берется Сергей Градов (Александр Робак), но главный виновник, коррумпированный директор строительной компании, остается на свободе. Коллега Градова Юрий (Максим Лагашкин) понимает, что тот скрыл улики за взятку, и намерен вывести товарища на чистую воду. Но деньги Сергею нужны, чтобы спасти от смерти тяжелобольную любимую женщину Марину (Анна Михалкова).
Игра Михалковой в «Шторме» достойна аплодисментов. Когда ее героиня переживает из-за выпавших волос и увядающей от болезни красоты, но не готова использовать шанс на выздоровление, ей хочется верить и сопереживать. За эту роль Анна получила «Золотого орла» как лучшая актриса на ТВ.
«Повелитель ветра» — Ирина Конюхова
В картине Игоря Волошина «Повелитель ветра» речь идет о всемирно известном путешественнике Федоре Конюхове, который за 11 дней и в полном одиночестве облетел Землю на воздушном шаре. Главную роль сыграл продюсер фильма Федор Бондарчук. Анна Михалкова изобразила супругу воздухоплавателя Ирину Конюхову.
Персонаж Михалковой — это олицетворение спокойствия и уверенности, она наполняет пространство вокруг себя теплом и любовью и дополняет образ мужа-покорителя стихии. Многие зрители отмечали, что во время просмотра несколько раз наворачивались слезы. Настолько эмоциональным получилось повествование.
«Номинация» — Татьяна
Четырехсерийная драма о том, как делается кино, — режиссерская работа Надежды Михалковой. В «Номинации» она также сыграла главную роль — дерзкую актрису Веру, которая мечтает о Голливуде и даже подписывает контракт с продюсерами, но съемки отменяются, и Вера возвращается на родину. Вместе с сестрой Татьяной (Анна Михалкова), которая застряла в амплуа сериальных героинь, она решает создать собственное кино.
В мини-сериале Анна мастерски изобразила актрису и показала все грани таланта: она то военная, то императрица, то безутешная вдова. Зрители отметили, что сестры Михалковы не постеснялись разыграть пародию на свою собственную семью.
«Исправление и наказание» — Алена Неверова
Комедия про сотрудницу ФСИН Алену Неверову (Анна Михалкова) получила два сезона. В первой части сериала «Исправление и наказание» героиня перевоспитывает своих родственников, семью погибшего олигарха Верхоланцева. В продолжении истории подопечными Алены становятся рядовые заключенные колонии, где она теперь исполняет обязанности начальника.
Героиня Михалковой — идеалистка и убеждена, что вера в человека и доброе отношение способны наставить на путь истинный любого преступника. При этом Алена неохотно раскрывает свое сердце, делая исключение только для зэка Ивана (Тимофей Трибунцев). Дуэт артистов зрители оценили, признаваясь, что смеялись от души.
«Трасса» — Эльвира Бараева
На окраине города происходит странное преступление: 13-летняя Вита (Василиса Немцова) убивает из ружья всю свою семью, а затем пытается совершить самоубийство. Разобраться в случившемся приезжает следователь Эльвира (Анна Михалкова), но проблема в том, что девочка отказывается говорить. Параллельно пропадает еще один подросток — приемная дочь судьи. Городок окутан тайной, ключи к которой надо искать в прошлом.
В психологическом триллере «Трасса» Михалкова сыграла мать-одиночку, которая сутками пропадает на работе. При этом ее персонаж нельзя назвать шаблонным, поскольку у зрителя возникает стойкое ощущение, что и провинциальному следователю есть что скрывать.
«Убойный отпуск» — Люба
Супруги Люба (Анна Михалкова) и Рома (Александр Робак) находятся на грани развода. Чтобы спасти ситуацию, их беременная дочь дарит родителям путевку в Турцию. Пара принимает подарок, но на курорте происходит ЧП — однажды утром Люба просыпается в постели с мертвым турецким красавцем. Главным героям приходится сплотиться, чтобы спрятать труп и вернуться на родину.
Персонаж Анны Михалковой в сериале «Убойный отпуск» — уставшая домохозяйка, которая берет от выпавшего шанса все — зажигает на дискотеках и флиртует с мужчинами. Она испытывает неприязнь к мужу, и поверить в то, что в паре снова вспыхнут чувства, невозможно.
«Чувства Анны» — Анна
После несчастного случая рядовая работница кондитерской фабрики начинает слышать голоса. Благодаря дару Анна может стать мессией, а может пропасть в сумасшедший дом.
Фильм Анны Меликян «Чувства Анны» стал для Анны Михалковой своеобразным дебютом — она впервые решилась на постельную сцену. Актриса даже пошутила, что пришла к этому только к 50 годам. За роль исполнительница главной роли получила «Золотого орла».
«Дорогой родственник» — Ира
В обычной питерской квартире проживает три поколения одной семьи. Перемены заставляют их продать недвижимость и разъехаться, но тут выясняется, что в коммуналке прописан бывший муж одной из героинь — Ирины. Дима Тихоходов пропал несколько лет назад, его необходимо найти и убедить выписаться.
Дуэт Анны Михалковой и Тимофея Трибунцева в сериале Анны Пармас «Дорогой родственник» комичен и гармоничнен одновременно. Актриса играет интеллигентку, повторяя образ из фильма по сценарию Пармас «Кококо». Дима — питерский алкаш, обаятельный и невозможно пакостный.