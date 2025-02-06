Федора Бондарчука впервые засняли без обручального кольца

Режиссер Федор Бондарчук впервые появился на публике без обручального кольца. Об этом сообщает Peopletalk.
Федор Бондарчук посетил презентацию нового сезона онлайн-кинотеатра Wink. Журналисты заметили, что у него отсутствовало обручальное кольцо. Выход Бондарчука произошел на фоне слухов о расставании с женой Паулиной Андреевой.
В конце сентября появились слухи о том, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук разводятся. При этом официального подтверждения этой информации не было.
Режиссер и актриса поженились в сентябре 2019 года. Церемония с широким размахом прошла в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год. У пары есть сын Иван.
В недавнем интервью изданию Паулина Андреева высказалась о браке.
«Сейчас многие говорят о том, что институт брака исчезает, мол, это никому больше не нужно, так как нет задачи вместе выжить, у всех все есть, все пресыщены (не все есть и не все пресыщены, конечно). А мне кажется, что задача выжить как раз ярко проявлена. Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически. В современном мире, который очень суров, человеку нужен человек», — заявила актриса.