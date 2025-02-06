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Звезда «Секса в большом городе» призналась, что падала в обморок из-за похудения

Актриса Кристин Дэвис рассказала, что в 1990-е ей пришлось экстремально худеть
Звезда "Секса в большом городе" призналась, что падала в обморок из-за похудения
Звезда "Секса в большом городе" призналась, что падала в обморок из-за похуденияИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис рассказала, что падала в обморок из-за похудения на съемках сериала «Мелроуз Плэйс». Ее цитирует Page Six.

По словам Дэвис, у нее были прекрасные отношения с коллегами по фильму, однако в целом на съемочной площадке она чувствовала давление в связи с необходимостью похудеть.

«Все там были прекрасными и худыми. Я знала, что и мне надо быть такой», — вспоминает 59-летняя актриса.

Однажды ее партнер по фильму Томас Калабро заявил, что продюсеры говорили о ее весе, и счел нужным сообщить, что он приветствует наличие «женщины с формами» на съемках. До тех пор она не подозревала, что ее вес может быть предметом чьего бы то ни было обсуждения.

После этого Дэвис наняла тренера по бегу и ежедневно по полтора часа занималась фитнесом, а также голодала.

«Я не помню, ела ли я. Однажды я упала в обморок на парковке», — вспоминает она.

Кристин Дэвис также призналась, что иногда не могла вспомнить свое имя.

Накануне Кристин Дэвис пересмотрела пилотный эпизод «Секса в большом городе» и расплакалась.