Звезда «Секса в большом городе» призналась, что падала в обморок из-за похудения

Однажды ее партнер по фильму Томас Калабро заявил, что продюсеры говорили о ее весе, и счел нужным сообщить, что он приветствует наличие «женщины с формами» на съемках. До тех пор она не подозревала, что ее вес может быть предметом чьего бы то ни было обсуждения.